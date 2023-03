Ya están escribiendo un guión para la segunda temporada de la serie de Percy Jackson

Rick Riordan, el autor de los libros de Percy Jackson, entregó una actualización sobre el desarrollo de la serie del semidios para Disney Plus.

A través de su blog Riordan contó que la serie de Percy Jackson sigue en su período de post-producción y probablemente aún falta bastante para su estreno porque aunque los ocho episodios están filmados y lucirían bien su finalización sería una “tarea gigante que requiere muchos meses de trabajo”.

Pero lo más llamativo es que Riordan tanteó que ya se está avanzando en una potencial segunda temporada de la serie. Pese a que Disney Plus todavía no compromete más episodios de Percy Jackson and the Olympians, el autor remarcó que sus intenciones son que se pueda adaptar toda la saga y para ello ya se estaría trabajando en un segundo ciclo inspirado obviamente en el segundo libro: Percy Jackson: El Mar de Monstruos.

“Mientras tanto, hemos comenzado a trabajar en la sala de escritores para la segunda temporada. Esto NO significa que la segunda temporada haya recibido luz verde todavía. Es demasiado pronto para eso. Pero hemos sido aprobados para comenzar a desarrollar guiones, y creo que la expectativa de todos es que ocurra una segunda temporada si todo sale según lo planeado. Sin embargo, es emocionante ser parte de la sala. Hemos desglosado la acción del segundo libro de Percy Jackson, ‘El mar de los monstruos’, en una serie de episodios y hemos comenzado a describir cómo serían los primeros episodios”, explicó Riordan.

Una eventual segunda temporada de Percy Jackson and the Olympians debería profundizar en los problemas que está generando Kronos además de introducir a personajes clave como Tyson, el medio hermano de Percy, y mostrar icónicos momentos como el debut de los Party Ponies. Sin embargo, nada es defnitivo en estos momentos y así lo remarcó el creador de Percy Jackson y compañía.

“Tenemos grandes planes, pero nada tiene luz verde (más allá de la sala de escritores) y nada está escrito en piedra. Sin embargo, con los dedos cruzados, la primera temporada funciona tan bien como esperamos, ¡y conduce a una segunda aún mejor! Sigo estando en la sala de escritores todos los días, sopesando cada decisión creativa”, sentenció Riordan.

Percy Jackson and the Olympians debería estrenarse en 2024 en Disney Plus y, aparte de esa serie, el streaming de Disney también estaría planeando una película de Daughter of the Deep.