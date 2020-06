Ya hay fans que piensan en cubrir sus tatuajes de Harry Potter tras la polémica de J.k Rowling

Un par de días atrás Daniel Radcliffe expresó que no quería que los dichos de J.k Rowling respecto a las personas trans afectaran la percepción y el vínculo que muchos fanáticos tienen con la historia de Harry Potter. Sin embargo, parece que los deseos del actor que interpretó al niño mago en el cine serán algo difícil de cumplir para muchos seguidores de la saga.

Poco después de que Rowling saliera a defender su postura contra la comunidad transgénero y Emma Watson se sumara a las críticas sobre sus declaraciones, Comicbook relata que algunos seguidores de Harry Potter comenzaron a manifestar que querían deshacerse de sus tatuajes alusivos a la saga.

“Alguien conoce a cualquier persona que haga eliminación de tatuajes”, escribió una usuaria en Twitter. “Realmente tengo un gigantesco tatuaje de Harry Potter en el brazo de una escritora sorda, transfobica, egoísta”.

“Yo y mi gran tatuaje de Harry Potter ahora”, añadió otra persona.

“Este es mi tatuaje desde hace cuatro años de las (Reliquias De La Muerte). Estoy destrozada por eso ahora. Para mí no representa a JKR pero ella lo creó. Harry Potter estaría avergonzado de ella, creo. ¿Debería avergonzarme de mi tatuaje?”, sentenció alguien más.

“Como sea, si conocen a alguien que pueda cubrirme un tatuaje de Harry Potter, por favor háganmelo saber”, añadió otra persona.

“Paga mi cirugía de eliminación de tatuajes de Harry Potter @ rowling”, escribió otra usuaria.

En paralelo, mientras algunos usuarios de Twitter festejaron que nunca tomaron la decisión final de tatuarse algo relacionado a la saga, otros se lamentaron por las personas que actualmente tienen esos tatuajes.

“Estaré por siempre agradecida de que nunca me hice ese tatuaje de Harry Potter”, escribió una tuitera.

“Cada vez que JK Rowling tuitea algo, me siento un poco más triste por las personas con tatuajes de Harry Potter”, añadió otra persona.

“Lamento tu tatuaje de Harry Potter, pero deberías haberte avergonzado mucho antes”, dice otro tweet.

Y obviamente tampoco faltó una dosis de humor ante los arrepentimientos.

“Fanáticos de Harry Potter que cubrirán sus tatuajes del triángulo de las Reliquias de la muerte, tengo 4 alternativas para ustedes”, publicó alguien.

“Yo y mi tatuaje de Harry Potter”, dijo otra usuaria.

Por último también aparecieron personas que efectivamente ya están trabajando para borrar distintos tatuajes alusivos a Harry Potter.

“Pasé este día dibujando encubrimientos para tatuajes de Harry Potter a cambio de donaciones para (Trans Women of Color Collective) Tengo mucho más que hacer y actualmente no estoy tomando más (pedidos) ¡pero aquí hay algunos que me gustaron hoy!”, señaló una usuaria llamada Molly.