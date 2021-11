Ya no podrán ver nunca más a Star Trek: Discovery en Netflix

El trato entre Netflix y el conglomerado ViacomCBS por la serie Star Trek: Discovery llegó a su fin.

La serie fue removida de Netflix, y así lo pueden verficiar en sus cuentas a partir de este miércoles, ya que el nuevo hogar del Discovery será la plataforma de streaming Paramount+.

De acuerdo al portal Deadline, las compañías tenían un lucrativo acuerdo en el que Netflix pagó gran parte del presupuesto de la serie durante sus primeras tres temporadas. Eso les garantizó la exhibición de la serie fuera de Estados Unidos.

Pero como ViacomCBS ahora impulsa a Paramount+ como un streaming de alcance global, decidieron concluir el trato. De ese modo, trasladarán la serie a esta nueva plataforma de forma global a partir de 2022. Entre los primeros mercados que presentarán a la serie están el Reino Unido, Alemania, Irlanda, Austria y Suiza.

Obviamente no pocos Trekkies fuera de Estados Unidos no están conformes con la decisión, ya que ahora tendrán que esperar bastante para poder ver los nuevos episodios de la serie de forma oficial. Mal que mal, la cuarta temporada debutará de forma oficial el próximo 18 de noviembre y ahora no existirá un estreno global como ya era tradición desde el comienzo de la serie.