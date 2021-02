Zack Snyder aseguró que no recibirá un sueldo por su versión de Justice League

Cuando la versión de Justice League de Zack Snyder se presente durante el próximo mes de marzo, se escribirá uno de los capítulos más importantes de la larga historia que llevó al lanzamiento de esta edición de la película. Pero aunque para muchos fanáticos eso será la compensación para una larga campaña, el director detrás de la anticipada cinta reveló que no recibirá un pago adicional por su trabajo.

En une entrevista con Vanity Fair, Snyder abordó el lanzamiento de su versión de Justice League y reafirmó que Warner Bros originalmente quería lanzar una versión sin completar de su propuesta para la cinta que reúne a Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg y Aquaman.

“Yo estaba como: ‘Eso es un no, eso es un no rotundo’”, señaló Snyder sobre la propuesta de Warner Bros para lanzar una edición en bruto de su corte. “Y ellos dijeron: ‘¿Pero por qué? Puedes lanzar el corte en bruto’. Y yo dije hay tres razones de por qué no: Primero se quitan al internet de la espalda, que es probablemente es su principal razón para querer hacer esto. Segundo, se sentirán reivindicados por hacer las cosas bien, supongo, en algún nivel. Y luego, en tercer lugar, obtendrán una versión de mierda de la película que pueden señalar y decir: ‘¿Ven? No es era tan buena de todos modos. Así que tal vez tenía razón.

“Yo estaba como: ‘No hay posibilidad’. Preferiría que el corte de Snyder fuera un unicornio mítico para siempre“, agregó el director.

De acuerdo a Vanity Fair, Snyder estima que costó alrededor de $70 millones de dólares finalizar su versión de la película. No obstante, el cineasta no recibiría un sueldo por este trabajo y solo se quedará con su paga original por la entrega de 2017.

“No me pagan”, señaló Snyder. “No quería estar en deuda con nadie, y me permitió mantener mi poder de negociación fuerte con esta gente”.

Snyder promete que su versión de la película no solo contará con una sorpresa al final, sino que también incluirá un cierre con “Hallelujah”, el tema que ya figuró en uno de los tráilers de la película y era el favorito de su hija, Autumn.

El “Snyder Cut” de Justice League planea estrenarse mundialmente este 18 de febrero.