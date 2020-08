Zack Snyder dijo que su corte de Justice League “está hecho para adultos”

Momentos antes de que DC FanDome comenzara a presentar su programación, una de las revelaciones más esperadas del evento virtual fue filtrada. Como probablemente lo vieron, el primer tráiler de Snyder Cut de Justice League apareció en internet durante la mañana de este sábado, horas antes de que arrancara el panel de la película.

Esa revelación anticipada obviamente dio pie a todo tipo de comentarios sobre la propuesta de la película y las palabras de un critico en particular motivaron una llamativa reacción por parte del director de Justice League, Zack Snyder.

A través de Twitter Scott Mendelson, un crítico de Forbes, escribió: “Entonces, ese tráiler del Snyder Cut de Justice League parece ... ¿la misma película? Muchas escenas eliminadas de la campaña de marketing, pero por lo demás parecen tomas alternativas de escenas existentes”.

Y Snyder le respondió a Mendelson señalando: “Dijiste que disfrutabas la versión cinematográfica de Justice League como disfrutas tus dibujos animados de los sábados por la mañana ... Bueno, esto está hecho para adultos, así que no estás en el grupo demográfico. Además, es genial que comentes sobre un teaser filtrado”.

El comentario de Snyder respecto a que Mendelson comparó a la versión cinematográfica de Justice League con los dibujos animados que dan por la mañana proviene desde la reseña que el crítico hizo de la película en 2017.

“Si Man of Steel fue un drama de ciencia ficción de primer contacto, Wonder Woman fue un mito y Batman v Superman fue una ópera, entonces Justice League se presenta como una caricatura de sábado por la mañana. Eso no es necesariamente una crítica, y es mejor que los episodios piloto de Justice League (”Secret Origins”) y la película de DCAU de 2014 Justice League: War. Pero yo diría que la mejor experiencia visual sería en una matiné de sábado repleta, preferiblemente con todos en pijama (un tazón de cereal es opcional)”, escribió Mendelson en ese entonces.

Pero sin duda lo que sobresalta de la declaración de Snyder es el punto de que su versión de Justice League “está hecha para adultos”.

Hasta ahora nada apunta a que este corte tendrá una Categoría R, así que obviamente el director no está hablando de eso y más bien se estaría refiriendo al tono de la producción.

En ese sentido, el comentario de Snyder está en línea con algo que los fans de Man of Steel y Batman vs Superman han sacado a colación muchas veces para defender a esas películas y en general a la propuesta de Snyder, y es que el director ofrecería una aproximación más oscura o madura a las películas de superhéroes.

Pero por supuesto esas y otras impresiones sobre lo que presentó Snyder en esas producciones son diversas y en general varían de acuerdo a las personas, por lo que es probable que pase lo mismo con la recepción del Snyder Cut.

Aunque, de todas maneras, no deja de ser llamativo que el director promocione a la película recalcando que estará dirigida a un público adulto ya que inevitablemente cabe preguntarse qué más podría incluir Snyder bajo ese paraguas.

El Snyder Cut de Justice League estará dividido en cuatro capítulos de una hora y se estrenará en HBO Max en 2021.