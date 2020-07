Zootopia lideró la cartelera de Estados Unidos a cuatro años de su estreno

En medio de la pandemia de COVID-19, la mayoría de los cines en Estados Unidos están cerrados y los pocos que están operando lo están haciendo con autocines y menos público de lo habitual.

Pero aún así, no deja de ser llamativo conocer a las películas que están liderando la cartelera en este contexto, y es que mientras no hay nuevos estrenos y todavía falta para que las películas más esperadas del año puedan presentarse en cines, desde Deadline cuentan que producciones antiguas dominaron la taquilla de Estados Unidos el fin de semana pasado.

Particularmente Zootopia, la película animada que Disney presentó en 2016, lideró el fin de semana con una recaudación total de $280 mil dólares durante esos días.

Así, las aventuras de Judy Hopps en la gran ciudad, superaron a cintas como The Avengers, que recaudó $260 mil dólares, Jurassic Park que consiguió $190 mil dólares y The Greatest Showman que se quedó con $170 mil dólares.

Este fue el primer fin de semana que Disney optó por reestrenar producciones de su catálogo y, como pueden notar, esa estrategia no fue negativa para la compañía y de hecho sus películas se impusieron a estrenos más recientes como The Hunt, Trolls World Tour y The Invisible Man.

Por ahora todo apunta a que durante las próximas semanas la cartelera en Estados Unidos seguirá marcada por viejas producciones ya que el aumento de casos de COVID-19 en algunas zonas de ese país tiene en entredicho los planes para reabrir por completo los cines en julio.