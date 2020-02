Adam Levine: la pasión tuerca de la gran estrella del Festival de Viña

Adam Levine es el líder de Maroon 5, la banda más importante que se presentará en el LXI festival de Viña Del Mar. Pero el vocalista, quien abrirá esta noche en la Quinta Vergara, no solo es reconocido a nivel mundial por su música (estuvo en el Super Bowl de 2019) , sino también por su pasión tuerca, de hecho, tiene una colección tan variada, que va desde autos de corte deportivo a clásicos y lujosos. A continuación te mostramos algunos de los ejemplares que ostenta el intérprete de temas como “She will be loved” o “This love”.

Porsche 356A de 1958: Adam Levine es un amante de los clásicos y su mayor exponente es este modelo, el primer convertible producido en serie por la firma de Stuttgart. La estrella de Maroon 5 ostenta la primera versión de este auto, que tiene un motor de 1,1 litros de 40 caballos de fuerza.

Ferrari 365 GTC: El modelo que fue producido entre los años 1968 y 1970, es uno bastante exclusivo. Sólo existen 150 ejemplares de este modelo deportivo, que tiene nada menos que un motor de 4,4 litros V12. Tiene una distribución de peso perfecta (50/50) gracias a la integración de la caja de cambios con la transmisión final.

Porsche 911 Turbo S. El intérprete ha sido visto muchas veces manejando el buque insignia de la serie 911 por las calles de Los Ángeles. El modelo de 2018 cuenta con 3.800 centímetros cúbicos, y una potencia de 580 caballos de fuerza. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3 segundos y alcanza una velocidad máxima que ronda los 320 km/h.

Model X de Tesla: El SUV de la firma de Elon Musk es otro de los modelos que tiene en su garaje Adam Levine. Este modelo tiene una potencia que supone los 600 caballos de fuerza,

Mercedes-Benz 300SL: hace unos años, Adam Levine fue visto junto a su esposa en este coupé al quedarse sin bencina . De este modelo hay 3,258 unidades disponibles, las cuales fueron comercializadas entre 1954 y 1963.

Este modelo hizo noticia en abril del año pasado, al ser vendido por la abultada suma de USD$1.115.000 en una subasta organizada por la firma RM Sotheby's en Fort Lauderdale. El auto de Adam Levine tenía sólo 51,478 millas (casi 83.000 kilómetros) recorridas, además, mecánicamente no tenía ninguna modificación.

Mención especial

Porsche Mission E Concept. La firma germana acudió al interprete para ofrecerle manejar la gran novedad eléctrica -en ese entonces- del fabricante de Stuttgart. Adam Levine, que en su minuto se mostraba dudoso de lo que un motor eléctrico podía entregar, al terminar su experiencia sentenció: "tiene alma". El evento captó todas las miradas y Porsche logró un excelente marketing para su línea eléctrica.