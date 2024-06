Aston Martin Valiant, la obra maestra de Fernando Alonso

Aston Martin dio a conocer el deportivo que nace del trabajo conjunto con Fernando Alonso, el piloto del equipo de Fórmula 1 quien puso toda su experiencia en el desarrollo del vehículo para dar con un ejemplar que brindara todas las emociones que busca el conductor más exigente.

El Aston Martin Valiant toma su esencia del Valour, modelo estrenado en el Festival de Goodwood del año pasado. Desde ese vehículo, la división Q de Aston Martin tomó nota de los consejor de Alonso y creó el Valiant, que tendrá apenas 38 unidades.

“El Valour fue una celebración espectacular del 110º aniversario de Aston Martin que me impulsó a crear una versión más extrema, inspirada en los autos de carreras y enfocada a la pista, pero que también ofreciera una conducción emocionante en carretera. El Valiant nace de mi pasión por la conducción al límite. He disfrutado trabajando de cerca con el equipo Q by Aston Martin tanto en el diseño como en las especificaciones técnicas, y creo que hemos creado una obra maestra”, comentó el piloto español.

El nuevo Aston Martin Valiant cuenta con una de fibra de carbono, lo que le permite ahorrar peso, aspecto clave para un auto que tendrá su esencia en circuitos, pero también homologado para la calle.

El diseño destaca por una gran rejilla frontal -también en fibra de carbono-, llantas de magnesio forjado de 21′', por las que se aprecian discos de freno de carbono, aunque están parcialmente carenadas para una mejor aerodinámica.

En la zaga se aprecia un alerón fijo de gran tamaño y como dato, cuenta con un panel abatible para acceder a un pequeño espacio de carga. Se puede guardar ahí un casco para cuando se vaya a pista.

El difusor trasero completa el dibujo y resulta fundamental en el flujo de aire. Va acompañado de cuatro salidas de escape.

En el interior, el Aston Martin Valiant tiene capacidad para dos ocupantes. La fibra de carbono asoma con relevancia nuevamente y está incluso en los asientos.

El volante es limpio y, a diferencia de todo lo que se ve hoy, no tiene ningún botón, o sea, sirve para llevar las riendas del deportivo.

Para tecnología hay un cuadro de mandos digital, sumado a una segunda pantalla para el sistema multimedia.

Pero como su alma está en la velocidad, incluye de serie jaula antivuelco y como opción se puede solicitar cinturones de seguridad deportivos de cuatro puntos.

A nivel motriz se mueve por un V12 que genera 745 CV y 753 Nm. El bloque está instalado en posición longitudinal delante del habitáculo y envía la potencia al eje trasero a través de una caja de cambios manual de seis velocidades y un diferencial de deslizamiento limitado. Hay tres modos de conducción: Sport, Sport+ y Track.

Otros aspectos llamativos del Valiant es que tiene un subchasis trasero impreso en 3D, lo que le permite ahorra tres kilos sin perder rigidez.

Los amortiguadores son Multimatic Adaptive Spool Valve, sistema más cercano a la competición, ya que adapta el tarado de la amortiguación en menos de seis milisegundos.

El estreno del nuevo Aston Martin Valiant será en el Festival de Velocidad de Goodwood, tal como el recién anunciado BMW M5.