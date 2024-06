Carabineros se potencia con nuevos blindados para la Macrozona Sur

Carabineros de Chile sigue renovando su flota y sumará nuevos vehículos blindados para realizar sus funciones en la Región del Biobío, en la zona que se encuentra en Estado de Excepción Constitucional de Emergencia desde mayo de 2022.

Según informó el sitio infodefensa.com, el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la compra de dos nuevos Bastion 4x4 de Arquus-Defense y cuatro carros de transporte de personal Hunter TR-12 de Armor International.

Los vehículos, junto a un dron especial, significarán un gasto estimado de 8,3 millones de dólares.

Monsalve precisó “que los Bastiones son un tipo de vehículo blindado que permite el desplazamiento de tropas. Se van a comprar seis, cuatro que tienen un destino de 2.300 millones de pesos (3 millones de dólares) que ha aprobado el Consejo Regional de la Región del Biobío y hay otros dos que se están comprando con recursos del gobierno central”.

Los vehículos blindados Bastion 4x4 de Arquus-Defense ya se conocían en Chile cuando llegó la primera unidad, sin embargo, la compra de cuatro Hunter TR-12 fue más sorpresivo.

Monsalve comunicó que “a eso se suma la adquisición de cuatro vehículos blindados tipo Hunter, que son un poco más grandes que los Bastiones, estos tienen una capacidad de 10 efectivos, los Hunter tienen una capacidad para 12 efectivos y esto va a complementar las capacidades blindadas de las fuerzas de tarea que están desplegadas en la Macrozona Sur”.

Respecto de la aeronave no tripulada, el subsecretario señaló que “está en proceso de compra para la Zona de Control de Orden Público de Carabineros un avión no tripulado con un costo de 7.500 millones de pesos, que tiene una autonomía de vuelo de más de 10 horas y capacidad de distanciamiento del punto de control de 150 kilómetros, que por supuesto va a dotar de una capacidad de control del territorio mucho más potente para Carabineros de Chile. Va a ser desde el punto de vista de la tecnología no tripulada la tecnología más moderna que tienen las policías en América Latina”.

Un blindado desde Colombia

El Hunter TR-12 es un vehículo táctico multipropósito de altas especificaciones de Armor International de Colombia montado sobre un chasis International CV de Navistar Defense. Dotado de tracción 4x4, es capaz de desplegar personal en lugares de díficil acceso.

Según indica el sitio especializado en defensa, es muy versátil en zonas donde hay un alto riesgo de enfrentamientos y emboscadas.

Tal como indicó el subsecretario, puede transportar hasta 12 efectivos con una excelente protección contra armas como fusiles de asalto y cuenta con un piso en V contra artefactos explosivos improvisados.

En cuanto a detalles, tiene dos puertas por lado con pisaderas y una puerta trasera estándar con dos opcionales. El peso referencial es de 10.205 kg y su distancia entre ejes es de 4.191 mm.

Respecto del motor, se mueve gracias a un turbodiésel V8 de 6.6 litros que desarrolla una potencia de 350 Hp y 700 Nm. La transmisión es automática Allison de seis marchas y tiene una caja de doble relación Hi-Low.

En cuanto al blindaje del techo, entrega a sus pasajeros protección Stanag Nivel Il contra impactos de munición 7,62x51 mm NATO (M80), 5,56x45 mm NATO SS109 y 5,56×45 mm M193, y 7,62x39 mm.