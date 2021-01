Celebra sus 90 años comprándose el nuevo Corvette de octava generación

Sin duda el nuevo Chevrolet Corvette es el sueño de muchos alrededor del mundo. Y es que el primero de la historia con motor central despertó varios elogios cuando fue develado a mediados de 2019. Así entonces se convirtió también en el anhelo de Chuck Cook, un veterano de guerra estadounidense que sin desanimarse por su avanzada edad, y los problemas que ello podrían representarle, se aventuró a abonar dinero por un Corvette C8. Ahora el anciano recibió su unidad justo en su cumpleaños 90 y el concesionario de Leesburg, Florida, le preparó una bonita fiesta, con torta incluida.

Si te preguntas de dónde viene tanta búsqueda de adrenalina, basta decir que Cook integró por décadas la Air Force y estuvo destino en la península de Corea. Desde 1981 que es dueño de diferentes generaciones del Corvette, por lo que no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de adquirir el que, tal vez, es el Chevy Corvette más revolucionario de todos. “Ya no puedo esperar más por que esta pandemia se acabe y pueda ir con mi auto a todas las exhibiciones. He manejado estos autos por más de 40 años”, dijo el ahora nonagenario dueño del C8, deseoso de darle rienda suelta a la emoción.

El deportivo del veterano Cook lleva el motor 6.2 litros V8 en el centro del chasis, pareado a una inédita caja doble embrague de ocho marchas. La potencia roza los 500 caballos dirigidos únicamente al eje posterior.