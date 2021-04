Conoce las App antiportonazos desarrolladas en Chile

El robo de autos continúa siendo una de las grandes preocupaciones de los conductores y lamentablemente ya se ha vuelto “normal” leer o ver en noticiarios actos delictivos relacionados a portonazos, algunos incluso con fallecimientos de personas.

El problema, lejos de aminorarse, sigue complicando a la ciudadanía, provocando temor y aumentado la sensación de inseguridad. En cifras, según el Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros, delitos como portonazos y encerronas en este primer trimestre en Chile ha ascendido a más de 1.100 eventos, registrándose 590 encerronas y 539 portonazos.

Desde la autoridad, cada cierto tiempo se escucha que se fortalecerá la seguridad, pero sin resultados convincentes. Es más, algunas iniciativas, como la obligación de que las aseguradoras entregan un GPS a cada persona que contrata sus servicios, sigue sin mayores novedades, pese a que es ley desde 2019.

Sobre este punto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, señaló a mediados se marzo que “se va a hacer una campaña para que todas las personas puedan adquirir un GPS de manera gratuita en su aseguradora”.

A la espera de que se concrete lo que establece la ley, los usuarios han ido optado por nuevas alternativas que ofrece el mercado, destacando desarrollos tecnológicos nacionales que permiten recuperar el vehículo a los pocos minutos de ocurrido el hecho delictivo.

Uno de estos desarrollos es Ivan Drive. Se trata de una startup fundada en 2015 que ofrece un avanzado sistema que permite proteger el vehículo sin depender del celular ante robos o portonazos. Hoy cuentan con más de 300 dispositivos en funcionamiento, varios convenios en vías de implementación con marcas y concesionarios y también abrieron fronteras, trabajando desde febrero en México, a lo que se sumará Brasil durante mayo.

Ivan Drive

Según Enrique Feliú, CEO de Ivan Drive, “el dispositivo que instalamos no está asociado al celular, tiene un botón de pánico dentro del auto, en un sector estratégico, el cual presiono cuando me están haciendo el robo, por lo que necesita el teléfono para que se active. Ahora, sin perjuicio de eso, el usuario tiene una aplicación donde está el mapa y ahí puedes ver dónde está el auto para ir a buscarlo en caso de que sea seguro. Por eso, a pesar de que te roben el auto, nuestro sistema funciona igual”.

Para el ejecutivo, “lo más diferenciador de Ivan Drive es que es un sistema activo, no es un sistema pasivo como un GPS, ya que toma control del auto y lo detiene, impidiendo que el asaltante lo ocupe para robar, desarmarlo, escapar de la policía o chocar tras saltarse un disco Pare. Todos esos daños colaterales que hay con un robo lo evita Ivan Drive, ya que se detiene el auto. Pero no lo hace a cualquier velocidad, ya que eso también sería peligroso, el sistema va a esperar que la velocidad no supere los 40 km/h y ahí lo empezará a detener, en forma segura y controlada, para así evitar malos usos y persecuciones que siempre terminan con problemas más graves”.

Con este dispositivo desarrollado en Chile, el cual tiene un costo de instalación de $ 238.000 y luego una mensualidad de $14.500, Feliú apunta a tener nuevamente la sensación de seguridad. “Uno de los objetivos es que la gente recupere la confianza al manejar, que pierda el miedo de no saber si llegara a casa con el auto, el volver a manejar sin miedo es lo que nos mueve en Ivan Drive, que manejen sin tener que estar con una sicosis muy desagradable”.

La entrada de Kaufmann con WiCar

Un actor relevante de la industria automotriz nacional es Kaufmann, el representante de Mercedes-Benz en Chile. Pero el grupo no solo tiene su foco en la venta de vehículos y camiones, puesto que también se aventura en otros ámbitos del sector. Así, hace unos días conocimos su iniciativa de market place de repuestos (Repuestodos.cl) a través de Andes Motor y se anuncia WiCar, una app creada por la gerencia de innovación de Kaufmann llamada MOV.E (Servicios Extraordinarios de Movilidad), que les permite a los propietarios de Mercedes-Benz conectar sus autos a distintos servicios de la compañía.

Entre las ventajas que entrega WiCar están la asistencia en ruta caso de que lo requiera y la ubicación en tiempo real del automóvil, además de ser un canal directo para agendar y contratar servicios como el agendamiento de las mantenciones del automóvil. En el área de seguridad, destacan las funciones como bloquear el motor en caso de emergencias y también el botón SOS, con soporte a lo largo de todo Chile.

WiCar

Según Daniel Stern, gerente de Innovación y Movilidad de Kaufmann, “estamos desarrollando un producto y servicio como no hay otro igual actualmente en el mercado chileno, dando espacio a nuevos talentos en el área del transporte y mundo automotor que vienen a entregar soluciones innovadoras a nuestros clientes. Estamos trabajando en proyectos que corren la frontera de los segmentos de clientes, productos y mercados a los que estamos acostumbrados. Iniciativas que abren oportunidades gracias a la experiencia y conocimiento del equipo -además de la infraestructura, tecnología y el respaldo que caracteriza a Kaufmann- con el fin de generar servicios extraordinarios de movilidad para las diversas líneas de negocios”.

Considerando los tiempos actuales, entre los servicios diferenciadores de WiCar para sus clientes destaca la recuperación de vehículo robado, donde los representantes de Kaufmann asisten a sus clientes con las autoridades para recuperar, inspeccionar y sanitizar sus autos en caso de ser robados, y así poder entregarlos en excelentes condiciones. En una fase de desarrollo, también las alertas de encendido de motor y de movimientos no autorizados del vehículo, reforzando aún más el ala de seguridad de la app.

Respecto de los costos, la descarga de la aplicación en iOS y Android es gratuita, mientras la membresía anual es de $289.000 + IVA. La renovación del servicio a partir del segundo año es de $100.000 + IVA.

Seguridad comunitaria

Las app que permitan entregar más seguridad no solo se restringe a los automovilistas. Conscientes de que es un tema que puede resolver mejor en comunidad, diversas agrupaciones de vecinos han creado colectividades para recuperar la seguridad en sus barrios frente al tema de las encerronas y los portonazos.

Para apoyar a dichas organizaciones y dar aviso sobre intrusos y/o eventuales actos ilícitos que pongan en riesgo a su comunidad, la empresa chilena MIGPS puso a disposición la aplicación WiseCity, que permite generar una red de apoyo de forma gratuita.

WiseCity

Dentro de las funciones de estas alarmas comunitarias se incorporó el botón SOS de WiseCity, que alerta sobre incidentes como robos, portonazos, choques y/o delincuencia en las cercanías, avisan a las personas cercanas que van manejando con WiseCity sobre el hecho en sus notificaciones y mediante alerta de voz, mostrando el lugar exacto del suceso y con un chat público para dar seguimiento al aviso.

“La aplicación ha demostrado alta participación de parte de la comunidad gracias a sus funciones, que incluye también alertas en la conducción de vehículos, tomando las precauciones para evitar ser víctima de estos hechos”, dice Juan Ignacio Duarte, gerente general de MiGPS, empresa desarrolladora de WiseCity, app de descarga gratuita desde dispositivos Android, iPhone y Huawei.

Además de alarmas comunitarias, la aplicación con suscripción cuenta con funcionalidades que protegen tanto al conductor como al vehículo, incluyendo ítems como alerta de movimientos, alerta de encendido y apagado y alertas de excesos de velocidad, cuyo “botón de pánico” tiene llamado directo a Carabineros, con apoyo al incidente en línea por una central propia de MIGPS que funciona 24/7.

“Recientemente hemos cerrado acuerdos con varias aseguradoras para la entrega del GPS sin costo y el cliente pague sólo el servicio mensual, brindando toda nuestra tecnología a nivel nacional en pro de la seguridad de la ciudadanía”, dice Duarte, agregando que “es fundamental que en estos momentos implementemos todas las medidas para cuidarnos, tanto de los contagios como de la delincuencia, porque esta pandemia ya nos ha atacado en donde más nos duele, la seguridad”.