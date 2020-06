La Hyundai Santa Cruz está más cerca de llegar a los concesionarios

Tal como lo adelantamos hace un año, uno de los vehículos que acaparó la atención en el Salón de Detroit del año pasado, fue el conceptual Santa Cruz. La camioneta comparte plataforma y las líneas redondeadas del actual Hyundai Tucson.

La camioneta de la compañía surcoreana ya habría superado la fase de aprobación, por lo que Hyundai comunicaría pronto su producción. Así al menos sostuvo en una entrevista el presidente de Hyundai Motor América, Dave Zuchowski, en una entrevista a CarAdvice durante el reciente Salón de Detroit. “¿Cuál es la forma más fácil de decir esto? Estamos esperando más un anuncio que una aprobación. No se ha anunciado de forma oficial todavía. En nuestro calendario no estamos pendientes de cruzar los dedos y esperar una aprobación, sino de ver cuál es el momento más indicado para anunciarlo”. El ejecutivo agregó que la Santa Cruz podría ser un vehículo no solo para el mercado norteamericano, sino que podríamos verlo en otros continentes.

El Hyundai Santa Cruz Concept está equipado con un motor diésel turbo de 2.0 litros, de 200 Hp y 406 Nm.