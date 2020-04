El Kia Telluride se consagra como el World Car of the Year 2020

Kia se alzó como la gran ganadora en en la 16ª versión del premio World Car of the Year, al conseguir el premio en las categorías World Car of The Year y World Urban Car of The Year. La firma surcoreana triunfó con el SUV de tres filas Telluride y el compacto eléctrico Kia Soul EV (aventajó al Mini eléctrico y al Volkswagen T-Cross). La ceremonia que cada año (desde 2006) tiene lugar durante el Salón de Nueva York, se realizó en esta oportunidad a través de plataformas online ante la propagación del coronavirus y el aplazamiento de la cita neoyorquina para el mes de agosto. Participaron 86 jueces, especialistas de la prensa en el rubro, provenientes de 23 países. En la elección del World Perfomance Car venció el Porsche Taycan (doblegó a sus hermanos Porsche 718 Spyder/Cayman GT4 y Porsche 911), que también se consagró en World Luxury Car of the Year (por sobre el Mercedes-Benz EQC y el Porsche 911. En tanto, en el World Car Design of the Year se impuso el mismo Mazda 3, que superó al Peugeot 208 y al Porsche Taycan.

2020 Telluride

“Todos en Kia estamos verdaderamente honrados de recibir no solo uno, sino dos premios del jurado del World Car Awards”, sostuvo Thomas Schemera, vicepresidente ejecutivo y jefe de la división Producto de Kia Motors Corporation. “Esta es una de las competencias más difíciles en la industria automotriz global, lo que le entrega al Telluride y el Soul EV mayores reconocimientos. Estos elogios son testimonio del talento y los esfuerzos de un equipo mundial, que se esfuerza por crear autos deseables, prácticos y de alta calidad que los conductores adoren”, agregó Schemere.

El Telluride se impuso al Mazda CX-30 y al Mazda 3, los otros dos finalistas globales. Como te contamos en su minuto, el Kia Telluride había sido presentado un año atrás en el marco del Salón de Detroit y llegó tras tres años de desarrollo. El modelo asiático retomó la presencia de Kia en el segmento de los familiares grandes, el que había abandonado con el recordado Mohave.

La versión para el mercado norteamericano es capaz de tirar remolques de 2,2 toneladas y es impulsada por un propulsor GDI V6 de 3.8 litros, que se liga a una caja automática de ocho relaciones encargada de llevar la fuerza a los dos ejes. Entrega 291 caballos de potencia y 355 Nm de torque a 5.200 rpm. Ofrece cuatro modos de manejo: smart, eco, sport y comfort.

Kia Soul EV. La versión eléctrica del modelo surcoreano es la gran ganadora del cetro Urban Car of the Year.

El Telluride sucede de esta manera al Jaguar I-Pace, vencedor en 2019 del World Car of the Year, además del World Green Car of the Year y el World Car Design of the Year.