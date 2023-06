El Mazda CX-60 se estrena en Chile con letras mayúsculas

Fue en marzo de 2022, cuando Mazda estrenó a nivel global el CX-60, el cual calificó en ese entonces como su “modelo más importante en más de una década”. Y es que con él, los japoneses iniciaron una nueva era en su centenaria historia, una donde pretenden convertirse en una marca premium.

Hoy este crucial modelo llega a Chile, mostrando las credenciales con las que busca abrirse camino en un segmento dominado por marcas alemanas. Así, por ejemplo, luce el título de ser el primer híbrido enchufable de la firma nipona, además del auto más potente de sus registros.

El Mazda CX-60 representa un cambio no solo en el posicionamiento al que aspira la marca, sino en todo orden de cosas. Con ello nos referimos a su diseño, tecnología, seguridad y mecánica... superiores a cualquier otro modelo de la firma visto hasta ahora.

De ahí, que en el portafolio actual de Mazda en Chile se ubique por arriba del CX-5, quedando a la espera del nuevo CX-90, que reemplazará al CX-9 durante los próximos meses, reafirmando así la nueva propuesta de la firma en el segmento premium.

“Crafted in Japan”

El Mazda CX-60 es un SUV de 4,74 metros de largo, que evoluciona el famoso lenguaje de diseño Kodo, ahondando en los valores de la artesanía japonesa, donde la simpleza, armonía y elegancia son las claves y con las que busca diferenciarse de los demás.

A grandes rasgos, su frontal está dominado por una prominente parrilla que deriva en dos finos y alargados focos, los cuales estrenan una firma lumínica LED en forma de L. De perfil, en tanto, no hay líneas de tensión ni formas extrañas, es más bien un diseño lineal, lo que posibilita que cobren mayor protagonismo las llantas, que pueden ser de 18″ o 20″.

Atrás la zaga sigue la misma filosofía dejándose adornar, principalmente, por unos grupos ópticos finos y alargados y por una cuádruple salida de escape. Mencionar que su maletero tiene 570 litros de capacidad y de apertura y cierre eléctrico.

Adentro su diseño general también evita la sobrecarga visual, haciendo gala de su elegancia y con todo dispuesto para no distraer al conductor. De esta manera, por ejemplo, la pantalla central de 12,3 pulgadas está colocada en lo alto del tablero y muy adelante, para que el piloto no pueda utilizarla mientras conduce, explican desde Mazda.

Igualmente, la firma japonesa continúa fiel a un mando rotativo en la consola central para poder controlar el sistema de infoentretenimiento, compatible con Apple CarPlay (inalámbrico) y Android Auto. Además, el volumen de audio y el climatizador bizona tienen botones físicos.

A nivel de acabados, hace guiños a la estética japonesa en el uso de texturas y materiales combinadas. Dependiendo de la versión, combina madera de arce, cuero nappa, tejidos japoneses y detalles cromados. “También está presente el Musubu o el arte de anudar y conectar, que ha servido de inspiración para los detalles de las costuras del panel del tablero”, afirma Mazda.

Por último, llama la atención la función de ajuste de asiento, volante y retrovisores. Cuando una persona se sienta al volante, el auto le pide que indique su altura. Una cámara detecta entonces la posición de su mirada y ajusta automáticamente el asiento del conductor, los espejos, el volante y el head-up display. Estos ajustes aún pueden modificarse manualmente y se pueden almacenar hasta ocho perfiles de conductor.

Respecto al equipamiento de seguridad, trae de serie frenos ABS, ESP, anclajes Isofix, 7 airbags, control crucero adaptativo, sensores de estacionamiento, cámara 360° de alta resolución, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero, sistema de advertencia de cambio de carril, asistente de frenado de emergencia y control de descenso.

Un tren motriz para cada exigencia

El Mazda CX-60 emplea la nueva plataforma Skyactiv Scalable Architecture Large, la cual permite integrar diferentes tecnologías electrificadas de forma natural sin disminuir la capacidad de carga del maletero, además de optimizar el centro de gravedad del vehículo.

Asimismo, esta arquitectura está diseñada para albergar un motor montado longitudinalmente y tracción trasera, la cual caracteriza al nuevo modelo.

De ahí, entonces que el SUV japonés se ofrezca con cuatro opciones de motorización, todos gestionados por una caja automática de 8 velocidades y sistema AWD con prioridad al eje trasero.

La caja de cambios no tiene convertidor hidráulico sino un embrague multidisco para una mayor capacidad de respuesta, explican desde Mazda. Pero no es un cambio de doble embrague de tipo DSG, ya que sólo se engrana una marcha a la vez.

De entrada, hay un cuatro cilindros de 2.5 litros aspirado, que eroga 185 Hp y 250 Nm. Luego vienen los nuevos seis cilindros en línea de 3.3 litros, con tecnología Mild Hybrid (48 V). Hablamos de un gasolinero de 280 Hp y 450, y un turbodiésel de 250 Hp y 550 Nm. Este último no requiere Urea para lograr Euro 6b.

Finalmente, se encuentra el PHEV, que equipa un motor 2.5 litros con 189 Hp y 261 Nm, además de un bloque eléctrico de 129 kW y 270 Nm. Así alcanza una potencia combinada de 328 Hp y 500 Nm de par máximo. De acuerdo con la marca, puede andar hasta 76 kilómetros en modo EV.

Su batería de alto voltaje se puede cargar mediante conexión de tipo 2 del 0% hasta el 100% en tan solo 2 horas y 20 minutos, con una potencia de carga máxima en AC de 7,2 kW.

Versiones

“All New CX-60, el primer híbrido enchufable de Mazda abre una nueva era, representando lo que la marca ha ido incorporando en su ADN durante sus más de 100 años de vida. Mantiene el sofisticado diseño Kodo, incorpora nuevas motorizaciones híbridas 6 en línea y una motorización PHEV (híbrida enchufable)”, señala Jaime Garín, gerente de Mazda Chile.

“Este auto representa cada uno de los pilares de la marca que finalmente se ven reflejados en un producto de alta gama que nos permitirá ingresar a un segmento premium en el cual no participábamos. Estamos convencidos que el All New CX-60 será un éxito en el mercado chileno y se transformará en un referente en su segmento”, agrega.

El Mazda CX-60 ya está disponible en siete colores (blanco cristal, plata metalizado, beige, rojo cristal, azul oscuro metalizado, gris metálico y negro) y con una lista de precios que parte en los $40.990.000 de la versión Prime, sigue en los $48.990.000 de la Premium Sport G y en los $52.990.000 de la Premium Sport D, y cierra en los $59.990.000 de la Signature PHEV.

Su garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, mientras que en el caso de la batería de la versión PHEV, esta es de ocho años o 160.000 kilómetros, en ambos casos lo que ocurra primero. Las expectativas de venta, en tanto, alcanzan las 32 unidades mensuales.