El nuevo Renault Twingo sigue en carrera por ver la luz, pero ahora tendrá un socio chino

Uno de los proyectos que generó bastante interés es el del renacimiento del Renault Twingo. El compacto que cobró notoriedad hace unos meses en la farándula musical al ser mencionado en una canción de Shakira, presentó un prototipo con tecnología eléctrica y luego se comentaba que sería desarrollado junto a Volkswagen.

Pero la alianza de los galos con los alemanes no se habría consumado y algunos pusieron en duda la producción del Twingo, que se espera tenga un valor no superior a los 20 mil euros. Por suerte para los “viudos” de ese histórico modelo, el nuevo vehículo eléctrico sigue en los planes de Renault, pero no será en colaboración con Volkswagen, sino que con un socio chino.

Si bien no se informó qué empresa se asociaría a los franceses, la agencia Reuters citó a un portavoz de la división eléctrica de Renault, conocida como Ampere, quien ha asegurado que el proyecto del Twingo eléctrico “avanza rápidamente”, y que durará unos dos años.

La agencia de noticias se explayó en el tema y citando al mismo portavoz precisó que “el desarrollo del automóvil se realizará con un socio de ingeniería chino para mejorar nuestro tiempo de desarrollo y costos. El proyecto está dirigido por Ampere. El diseño y el proyecto de ingeniería avanzada se realizan en Francia, y la producción se realizará en Europa, como estaba previsto”.

Renault y su cercanía a China

Renault anunció hace un par de días una nueva alianza con empresas chinas. Al acuerdo firmado el 11 de julio de 2023 entre Renault Group y Geely, se sumó el pasado 31 de mayo el de HORSE Powertrain Limited, una nueva empresa con el mismo Geely donde cada grupo contará con el 50% de participación

El objetivo de esta nueva alianza es liderar el mercado de componentes y sistemas híbridos y de combustión de trenes de potencia. El objetivo es producir 5 millones de unidades de trenes motrices eléctricos anuales.