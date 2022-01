El restyling del Renault Kwid debuta en Brasil, poniéndose al día en seguridad

A una semana exacta de que se confirmara la fecha de su estreno, este jueves Renault de Brasil presentó el nuevo Kwid, su vehículo de acceso que aterriza en la misma arquitectura, pero con una necesaria puesta al día en materia de seguridad, conectividad y look. Ahora el Kwid incorpora de serie monitoreo de subinflado de neumáticos, asistente de partida en pendientes, alerta de cinturón desabrochado en todas las plazas y el control electrónico de estabilidad. Esto se suma a que el Kwid ya tenía cuatro bolsas de aire.

Estéticamente, el modelo más chico de la marca del rombo (tiene 3,68 mts. de largo) luce una nueva trompa que entrega protagonismo a faros LED de encendido diurno que estarán presente en todas las versiones. Este faro va en un primera línea a la altura del emblema de Renault. Más abajo se encuentran las luces delanteras principales. En la zaga, las novedades recaen también en las luces de circulación, que son de tipo LED.

Ahora, como alternativa, desde el acabado intermedio Intense se puede escoger carrocería bitono, una característica que es base en el corte Outsider. Asimismo, las versiones Zen e Intense llevan tapas de ruedas, que son diamantadas en esta última; en tanto que el Kwid Outsider lleva llantas bitono. En cualquier caso, se trata siempre de ruedas de 14 pulgadas.

Puertas adentro, todas las versiones del Kwid hecho en Brasil cuentan con panel de instrumentos digital y a partir del corte Intense se agrega pantalla de infoentretención táctil de 8″, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Esta central reemplaza al antiguo display sin perilla (y solo con botones), innovando también con la integración de la tecla push to talk para ordenar diversas acciones mediante voz.

Bajo el capó, continúa estando el motor 1.0 litros SCe (999 cc). Se trata de un tres cilindros aspirado de 12 válvulas, que ahora rinde 68 caballos (+3 Hp) y 92 Nm (+1 Nm). Esta ganancia muy marginal se compensa en ahorro, por el hecho que ahora el motor cuenta con sistema start & stop de serie. La marca dice que el nuevo Kwid es 3% más eficiente en ciudad, llegando a 15,3 km/l en régimen urbano. La transmisión es la manual de cinco marchas.

Kwid eléctrico en camino

Renault anticipa que este mismo 2022 lanzará en Brasil el inédito Renault Kwid E-TECH “desenvolvido para as condições brasileiras”. Seguramente este modelo tendrá mucho del know how que el Grupo Renault ha conseguido con el Dacia Spring, la alternativa eléctrica más barata que dispone para Europa.

Finalmente, es importante decir que con esta puesta al día Renault borró definitivamente del mapa la versión de acceso Life. Solo permanecieron los cortes Zen (ahora la base), Intense y Outsider.

Los precios del nuevo Kwid para el mercado brasileño son los siguientes:

Renault Kwid Zen: 59.890 reales / $ 8,9 millones

Renault Kwid Intense: 64.190 reales / $ 9,5 millones

Renault Kwid Outsider: 67.690 reales / $ 10 millones

El Renault Kwid saliente debutó en Chile en marzo de 2021 y pasó por nuestras manos tres meses después (ver Test Drive). La marca no ha revelado videos oficiales de esta actualización, pero míralo por mientras en esta toma de contacto del sitio Quatro Rodas.