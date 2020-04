En generosas manos: el último Porsche 911 (991) recauda US$ 1 millón para combatir el Covid-19

Tras una semana de puja, con 32 ofertas sobre la mesa, el evento digital organizado por RM Sotheby’s para subastar el último Porsche 911 de la generación 991 (un 911 Speedster) finalizó con una recaudación de US$ 500 mil. A este precio de subasta, Porsche Cars Norteamérica sumó la misma cantidad para alcanzar una cifra total de un US$ 1 millón. El dinero será donado a United Way Worldwide para la lucha frente al Covid-19 en Estados Unidos.

El ganador de la subasta recibirá el 911 Speedster en un evento especial organizado por Klaus Zellmer, de Porsche Norteamérica. Además del auto, el afortunado vencedor disfrutará de otros regalos y experiencias, entre los que se incluye una visita exclusiva a las instalaciones de Porsche en Weissach, Alemania, de la mano de Frank-Steffen Walliser, vicepresidente de motorsport y, y Andreas Preuninger, director de la gama GT de Porsche. También recibirá un reloj de edición limitada firmado por Porsche Design, con el número de chasis del 911 Speedster grabado en su caja, junto a un libro único que ilustra el montaje y la finalización del último 991 en la planta de Stuttgart -Zuffenhausen.

“Cuando iniciamos este proyecto, quise usar nuestra voz para ayudar a crear conciencia y financiar el increíble trabajo de United Way. Me complace haber puesto el foco de atención en sus esfuerzos y aprecio profundamente la generosidad y amabilidad de todos los participantes, así como la de quien ha ganado la subasta”, dijo el presidente Klaus Zellmer. “Nuestra intención es participar de ese espíritu colaborativo haciendo una donación que iguala a la cantidad alcanzada en la subasta de este auto que es parte de nuestra historia. Esperamos que los fondos recaudados ayuden a quienes más lo necesitan en este momento”.

La subasta, con sede Estados Unidos, estaba abierta solo a residentes de ese país. La puja comenzó el 15 de abril a las 11 horas y finalizó el 22 de abril a la 13 horas. Durante ese periodo fue registrado un considerable tráfico en el sitio web, con más de 48.500 visitas únicas a la página y un total de 32 ofertas, muy por encima del promedio habitual en las subastas online de RM Sotheby’s (organizadora de la subasta). El precio final del lote fue de 550.000 dólares, incluida la prima del comprador. RM Sotheby’s quiere donar una parte significativa de esta prima al fondo de United Way destinado a la lucha contra el COVID-19.

Y tú, ¿hubieras preferido el 911 de octava generación -más potente y afilado- o el 911 ‘viejito’, pero que incluía reloj exclusivo y una visita a Stuttgart?