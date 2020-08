En su mejor época: el Renault Clio cumple 30 años

Hace tres décadas Renault presentaba en sociedad el flamante Clio, uno de los compactos más vendidos en Francia, que suma más de 15 millones de unidades comercializadas en el mundo. La marca detalla que desde su aparición a inicios del 90 para reemplazar al recordado Renault 5, el Clio se convirtió en un importante actor de su portafolio y, de hecho, rápidamente tomó el lugar como el modelo más exitoso del Grupo Renault. Su diseño y tecnología también siempre han ido a la vanguardia y no por nada fue elegido Auto del Año en Europa en 1991, galardón que repetiría en 2006, con la tercera generación. El actual Clio V (no disponible en Chile) también fue finalista en la última edición del Car of the Year.

El primer Renault Clio.

Cuando llegó a las calles en 1990, el Clio se encontraba disponible en mecánicas bencineras con carburador de 1.2 y 1.4 litros -59 y 74 Hp, respectivamente- y diésel 1.9 litros de inyección, con 63 caballos de potencia. Aquel precursor tuvo como centros de producción a Francia, Turquía, Argentina, Colombia, Eslovenia y Bélgica.

Segunda generación.

Más allá de su atractivo diseño en cada una de las cinco generaciones, el Renault Clio también es reconocido por su seguridad a bordo. Así por ejemplo, la última generación consiguió cinco estrellas en las pruebas de impacto de Euro NCAP.

Para celebrar los 30 años del Renault Clio, la marca del rombo creó la campaña publicitaria ‘El nuevo capítulo de una gran historia’, que cuenta la trama de una madre y su hijo que evolucionan a la par de lo que lo ha hecho el Clio, desde la primera hasta la última generación electrificada Clio E-TECH Plug-In. Aquí abajo puedes mirarla:

Así es como ha cambiado el frontal del Renault Clio en sus cinco generaciones. La última entrega de 2019 adoptó los faros C-Shape de su hermano más grande, el Renault Mégane.

¡Felicidades, Renault Clio!