Este Lada Samara tiene cuatro volantes: uno para cada rueda

En un nuevo video de YouTube de Garage 54 se realizó algo extremadamente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que modificaron un Lada Samara de los años 90 colocando nada menos que cuatro volantes, uno para cada rueda.

Hay locuras y estas, si bien no es algo nuevo que un vehículo cuente con dirección en las cuatro ruedas, la novedad de está en que este modelo en un inicio ya contaba con dos volantes, uno para controlar el eje delantero y el otro el trasero, sin embargo, no se les ocurrió nada mejor que añadir dos volantes más ubicados en las plazas traseras de este Lada, transformándose en un auto que se debe manejar con cuatro pasajeros.

Al inicio del video podemos apreciar las diversas complicaciones que significa conducir un vehículo de estas características, debido a que la coordinación de poder girar de manera correcta es una gran dificultad sobre todo en una pista.

Al pasar los minutos, los cuatro conductores tuvieron que ir poniéndose de acuerdo sobre qué era posible y qué no, puesto que en varias ocasiones ocurrió que la conducción tuviera bastantes riesgos, es más, una vez golpearon las llantas y se fueron en contra de la maleza. No obstante, debido a que iban a baja velocidad no hubo lesionados.

Este Lada Samara realizó de manera correcta dos slalom, una con las ruedas delanteras direccionales y otra con las traseras, además de dos giros cerrados. Las complicaciones con las que tuvieron que lidiar a lo largo de la experiencia se debió a que no hubo una buena alineación en las ruedas y le trajo una gran inestabilidad.