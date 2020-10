Genesis GV70: los surcoreanos desembarcan con su segundo SUV de lujo

Ir copando cada vez más los diferentes subsegmentos en el nicho de los SUV, parece ser la consigna. En Genesis y hoy prácticamente cualquier fabricante -salvo excepciones que se cuentan con los dedos de una mano- se busca rellenar en los familiares. Así entonces, el fabricante de lujo de Corea del Sur vuelve a la carga con su segundo SUV: el GV70, que llega 10 meses después del precursor GV80. El más chico de los familiares de Genesis llega con una elegante silueta, en la que destaca una particular ventanilla a partir del pilar C. Y ya adivinarás... la marca del Grupo Hyundai no cejará, puesto que prepara también el Genesis GV90, montado sobre la misma base del Kia Telluride (fue presentado en el Salón de Detroit de 2019).

Por desgracia Genesis no da cuenta de motorizaciones, pero con total seguridad se tratará de mecánicas sobresalientes para hacer frente a otros habituales del segmento premium en este tamaño de familiares, como los alemanes Audi Q5, BMW X3 y Mercedes-Benz GLC, o el británico Jaguar E-Pace.

En diseño, este segundo ataque al segmento se caracteriza por el ADN que Genesis llama Elegancia Atlética, caracterizado por una parrilla que pentagonal acabada en punta, que recrea el propio emblema de la firma. Por el costado hay luces full LED de doble nivel, en tanto que justo por debajo se prescinde de tradicionales neblineros para situar en su lugar tomas de aire que ayudan en la refrigeración de las ruedas y también de los desconocidos propulsores. De costado está el rasgos quizá más diferenciador de este modelo, ya que hay una vistosa ventanilla biselada en cromo que copia perfectamente la caída que traen las ventanas desde la mitad de la carrocería. Así, si bien el techo sigue una caída más progresiva, las ventanas al menos proyectan un look de SUV coupé. En la zaga, destaca un generoso spoiler y con seguridad más de alguno creerá que se trata de un Porsche Macan.

Genesis dice en su escrito que ahora seguirán más de 100 pruebas camufladas en Corea del Sur, para luego hacer el lanzamiento oficial de su nueva arma premium.