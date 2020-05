Hyundai Tucson Turbo: más eficiencia y potencia para un símbolo de los SUV

Uno de los modelos más exitosos de los últimos años es el Hyundai Tucson. Emblema de los SUV y del fenómeno creciente de este segmento, siempre destacó por cumplir con un buen diseño, comodidad y alta funcionalidad. Sin embargo, para quienes buscaban algo más de emoción, quedaba una ventana abierta en la oferta.

Ese vacío es el que pretende llenar la marca con la última versión que se integró al catálogo local. Se trata de la variante con motor 1.6 turbo, la cual entrega 24 Hp más de potencia (177 Hp) que la opción aspirada, con un 2.0 litros de 153 Hp, manteniendo -de paso- a raya el consumo de gasolina y las emisiones contaminantes. Un claro ejemplo del downsizing del que se habla hace más de una década.

Eso sí, el costo también es alto y para llegar a esta alternativa hay que desembolsar más de $ 20 millones, lo que significa pagar más que las versiones de entrada del Hyundai Santa Fe.

ÁGIL Y VIGOROSO

La versión turbo del Tucson a nivel estético es casi igual al resto (tiene las mismas dimensiones también), agregando elementos diferenciadores como llantas aro 19, cromados en parrilla y manillas, luces led día y techo panorámico con vidrios tinteados.

Pero lo interesante y novedoso de esta opción está bajo el capó y nos concentraremos ahí. Este propulsor, similar al que monta el Veloster Turbo, ofrece un manejo absolutamente diferente a los motores aspirados.

Obviamente, no es para ilusionarse con que llegará a lo que ofrece un deportivo debido a la tipología de un SUV (un vehículo alto, con centro de gravedad no muy cerca del piso), sin embargo, exhibe un nivel de agilidad interesante y ya no tendrás que ver cómo todos salen primero desde un semáforo en rojo.

Así como ofrece más vértigo inicial, con un turbolag mínimo, en autopistas también muestra un rendimiento mejorado, permitiendo aceleraciones repentinas sin mayores inconvenientes y una entrega de potencia progresiva que va muy bien apoyada por la caja de doble embrague de siete relaciones, que prácticamente pasa desapercibida en los pasos de cambio.

El rango en el que encontramos su mejor performance está sobre las tres mil rpm. Ahí se aprecia como un vehículo sólido, que siempre está con un extra de fuerza reservado para momentos inesperados y que entrega la suficiente confianza. En curvas, por su parte, existe algo de balanceo, pero nada preocupante. Seguramente, para aminorar ese desplazamiento y tener mayor firmeza al piso, sería mejor la opción Limited, con 4WD, pero su valor es de casi $ 25 millones.

Pese a que dispone de un mando que selecciona opciones de manejo, en este caso no es tan evidente, permitiendo el modo Eco una conducción más suave, con pasos de marcha más cortos, mientras el modo Sport muestra algo más de elasticidad, pero tampoco llega a un grado de rudeza ni algo que haga caer drásticamente el consumo (promedio 12,6 km/l).

En conclusión, una versión necesaria en la gama del Tucson, que permite diferenciarse más allá de algún tipo de equipamiento, pero que tiene un precio algo elevado, lo que permite mirar incluso a segmentos mayores.

A favor

La alta eficiencia que le entrega el motor turbo, permitiendo no sólo más potencia, sino también más seguridad y versatilidad al volante, a lo que se suma el buen acople de la caja de doble embrague.

En contra

La dirección mantiene el escaso tacto que se les conoce a las versiones aspiradas del Tucson. El precio es otro elemento complejo, ya que es algo elevado, considerando los modelos rivales.

FICHA TÉCNICA HYUNDAI TUCSON 1.6 T SPORT

» Motor: 1.6 Turbo

» Potencia: 177 Hp

» Torque: 265 Nm

» Caja: 7DCT

» Largo: 4.475 mm

» Maletero: 488 litros

» Tracción: 2WD

» Precio: $ 20.290.000