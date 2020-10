Jackie Stewart: “Decir que Hamilton es el mejor de todos los tiempos sería difícil de justificar”

En agosto te habíamos contado de las últimas andanzas de Sir Jackie Stewart, el octogenario tricampeón de Fórmula que fue uno de los protagonistas del documental ‘The Racers that Stopped the World’, una obra patrocinada por Jaguar que dio cuenta de cómo la marca del felino trajo desde la aeronáutica la tecnología que propició el desarrollo de los frenos de disco. Ahora, el inglés que también es uno de los estelares en ‘Fangio: el hombre que domaba las máquinas’, se salió de la pantalla chica para opinar en el podcast de la Fórmula 1. Stewart guardó distancia con aquellos que señalan a Lewis Hamilton como el mejor de la historia, y sus declaraciones ya dan que hablar en Europa y particularmente en Inglaterra.

Durante su intervención en ‘In the fast lane’, el legendario piloto intentó eludir en algo su apreciación respecto de si Hamilton era el mejor de todos los tiempos, aunque finalmente terminó diciendo que no lo era. “Lewis tomó una muy buena decisión cuando dejó McLaren para irse a Mercedes. Me quito el sombrero ante él por tomar esa decisión. Pero sinceramente el auto y el motor son hasta ahora tan superiores que es casi injusto para los demás”, dijo el expiloto también conocido por su aparición en la campaña de Heineken contra el consumo de alcohol al volante.

El volante inglés -campeón de las temporadas 69, 71 y 73- agregó que “no logras el mismo respeto que si lo haces en un auto que no es el mejor. Ahí es donde a veces había una diferencia entre los muy, muy buenos y los que tenían mucho éxito. Decir que Lewis es el mejor de los tiempos sería difícil de justificar para mí”.

Otro de los puntos en que Sir Jackie Stewart basó su argumentación, fue en el hecho de lo diferente que resultan las temporadas actuales de los pilotos, si se las compara con las del 50 o 60. Al haber antes pocas carreras, los profesionales estaban obligados a incursionar en diversas series donde también ponían en juego su vida y su prestigio. “No los ves en turismos, ni GTs, ni Indy, ni Can-Am... no se puede comparar", concluyó para terminar con algo que ya no es ningún misterio: Stewart considera que el argentino Fangio es el mejor de todos, por delante incluso de Schumacher, Senna, Prost o cualquier otro. No thanks, I’m still giving my opinion.