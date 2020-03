Panorama cuarentena: Este viernes Netflix estrenó el documental de Juan Manuel Fangio

Tal como te habíamos adelantado hace unos días, este viernes 20 de marzo Netflix liberó el documental ‘Fangio: El hombre que domaba las máquinas’. La obra de 92 minutos de duración, que puedes ver en este link, relata las hazañas del cinco veces campeón argentino de la Fórmula 1 en la década del 50 (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957).

La cinta no solamente se enfoca en el Gran Circo sino que abarca gran parte de la carrera deportiva, incluido el turismo carretera, del apodado ‘Chueco’ que, en palabras del propio Horacio Pagani, “era un piloto con clase, que no cometía errores”. El documental recoge archivos del nacido en Balcarce, quien cultivaba la filosofía de que no había nada malo en intentar ser el mejor, pero que el problema surgía cuando la persona de verdad “se creía el mejor”. Asimismo, se evidencia cómo en aquella época -casi 70 años atrás- los pilotos convivían a diario con la muerte, al ser el automovilismo un deporte con mínimas normas de seguridad.

