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    ¿Cuáles son los vehículos con la mejor autonomía real?

    En la exigente y reconocida evaluación organizada por el club noruego NAF reunió a 24 vehículos eléctricos en condiciones efectivas de conducción. El BMW iX3 fue el más destacado.

     

    Más que una competencia de cifras homologadas, el El Prix 2026 volvió a convertirse en un examen de realidad para los vehículos eléctricos. La tradicional prueba noruega enfrentó a 24 modelos en rutas abiertas al tránsito para comprobar cuánto pueden recorrer realmente con una sola carga.

    Durante años, las autonomías homologadas bajo el ciclo WLTP han sido objeto de debate entre fabricantes y usuarios. Por eso este evento, organizado por el club automovilístico NAF de Noruega, se ha transformado en una de las mediciones más respetadas de la industria, al replicar escenarios de conducción cotidianos.

    La edición 2026 se desarrolló sobre un recorrido mixto que incluyó ciudad, carreteras secundarias, autopistas y zonas montañosas, con temperaturas entre 12 y 18 grados Celsius y condiciones de asfalto seco. Todos los participantes circularon bajo las mismas condiciones y fueron conducidos hasta que sus baterías ya no pudieron mantener velocidades legales.

    El gran vencedor fue el BMW iX3 50 xDrive, que recorrió 781 kilómetros con una sola carga. La cifra no solo le permitió liderar la clasificación general, sino también superar los 770 kilómetros que declara oficialmente bajo el protocolo WLTP. Su batería de 108,7 kWh y la eficiencia de su sistema de propulsión fueron claves para alcanzar el resultado.

    Sin embargo, la mayor sorpresa llegó desde China. El XPeng X9, un monovolumen eléctrico de siete plazas, logró recorrer 646 kilómetros, superando en un 11,4% la autonomía homologada de 580 kilómetros. Este desempeño lo convirtió en el modelo con mejor resultado relativo de toda la prueba, demostrando una eficiencia superior a la esperada.

    En el otro extremo apareció el MG IM6, que registró la peor desviación respecto a su cifra oficial, con una diferencia negativa de 11,7%. Tampoco cumplieron plenamente las expectativas algunos modelos premium como el Lucid Gravity y el Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, que finalizaron por debajo de sus registros homologados.

    Uno de los resultados más llamativos fue el del Toyota bZ4X, que prácticamente calcó la cifra oficial al alcanzar exactamente los 506 kilómetros WLTP anunciados por la marca.

    Más allá de ganadores y perdedores, el estudio dejó una conclusión positiva para la industria: la mayoría de los vehículos evaluados se mantuvo dentro de un margen de error cercano al 5%, reflejando una mayor precisión entre las cifras homologadas y el desempeño real de los eléctricos actuales.

    Más sobre:NoticiasBMWXPengEl PrixNAFBMW iX3XPeng X9ToyotaMGLucidVehículos eléctricosElectromovilidad

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