La primera 1500 TRX ensamblada por Ram se va remate en marzo

A fines del año pasado, Ram Trucks dio inicio a la producción de la esperada 1500 TRX, su camioneta más poderosa que vino para enfrentar a la Ford F-150 Raptor y que se convirtió inmediatamente en la pick-up de serie más radical y veloz jamás creada. En ese entonces, la marca ya anunció que la primera unidad -que lleva el VIN 001- no iría a concesionarios sino que se vendería en remate (ver nota), todo por una buena causa. Ahora, la firma del nuevo grupo Stellantis, añade más información. Quien quiera ser el propietario de esta exclusiva Ram TRX, deberá estar muy atento el próximo 26 de marzo.

El comunicado emitido hace unas horas por Stellantis, señala que la primera TRX se pondrá bajo el martillo en un evento celebrado por la prestigiosa empresa Barrett-Jackson. Los fondos recaudados por la subasta irán directamente en beneficio de la ONG United Way for Southeastern Michigan, que provee de ayuda a veteranos y sus familias. “En Ram ofrecemos ediciones únicas ‘Built to Serve’ de nuestra camioneta Ram 1500 como una forma de honrar a todos aquellos que sirven o han servido en las fuerzas armadas de EE. UU. con distinción. Esta es una misión importante en Ram, y esta subasta es otra forma en que podemos honrar a nuestros veteranos de guerra”, dijo Mike Koval Jr., CEO de Ram Trucks.

Como se dijo, la primera Ram 1500 TRX salió del complejo de Sterling Heights, en Michigan. Como toda la gama, lleva un gigantesco motor V8 supercargado de 6.2 litros que expele 702 caballos de potencia. Las primeras 702 camionetas que Ram ensambló se agotaron en solo tres horas...