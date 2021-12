Latin NCAP celebra al Volkswagen Taos, pero destroza con 0 estrellas al Fiat Argo/Cronos

Un nuevo resultado de la Latin NCAP, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, y la noticia se divide entre polos opuestos. Por una parte, el Volkswagen Taos se convirtió en el primer modelo 5 estrellas bajo el nuevo protocolo de medición, sin embargo, el Fiat Argo/Cronos obtuvo un decepcionante cero estrellas, replicando el mal desempeño del Suzuki Baleno en la anterior medición.

El Volkswagen Taos, producido en Argentina y México, con 6 bolsas de aire y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) celebra y con buena razón, ya que alcanzó 90,23% en Protección Ocupante Adulto; 89,90% en Protección Ocupante Infantil; 60,61% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 85,04% en Sistemas de Asistencia a la Seguridad.

VW Taos

El Taos fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, latigazo cervical (whiplash) y protección a peatones. Además, se realizaron pruebas de ESC, prueba del alce (moose test) y Frenado Autónomo de Emergencia (AEB).

Este primer modelo de 5 estrellas bajo el último protocolo de Latin NCAP muestra el potencial de la industria local para ofrecer seguridad de vanguardia a los consumidores latinoamericanos en el corto plazo.

La preocupación con Fiat

El Fiat Argo/Cronos, producido en Argentina y Brasil, con dos bolsas de aire frontales y sin ESC estándar, obtuvo cero estrellas bajo el último protocolo de Latin NCAP. Una muy mala noticia considerando las expectativas por avanzar en la seguridad de la región.

El modelo alcanzó 24,37% en Protección Ocupante Adulto; 9,91% en Protección Ocupante Infantil; 36,91% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 6,98% en Sistemas de Asistencia a la Seguridad.

Fiat Argo / Cronos

Cabe señalar que el Argo/Cronos fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, latigazo cervical (whiplash) y protección a peatones. El modelo mostró una protección media a baja en el impacto frontal y protección pobre en el impacto lateral para el ocupante adulto, lo que llevó a cero estrellas en esta prueba. La falta de bolsas aire de protección lateral y de protección lateral de cabeza como equipamiento estándar y la puntuación baja de latigazo cervical limitó el resultado en la protección de ocupante adulto.

La puntuación de la protección de ocupante infantil también fue pobre principalmente porque la señalización en el vehículo no cumple con los requisitos de Latin NCAP. A medida que el fabricante del vehículo mejore la señalización, es probable que el resultado mejore para la protección de los ocupantes infantiles.

Fiat Argo / Cronos

La protección a peatones mostró el peor desempeño desde que Latin NCAP comenzó a evaluarla en 2020, el vehículo ofrece protección pasiva pobre y no ofrece AEB de Peatones para compensar, mitigar o eventualmente prevenir el contacto con peatones.

De Sistemas de Asistencia a la Seguridad, el Argo/Cronos solo obtuvo puntos por el Sistema de Aviso de Cinturón de Seguridad (SBR) para el conductor, dado que el vehículo no ofrece ESC estándar, ni otras tecnologías como Detección de Punto Ciego, AEB, Sistema de Apoyo de Sendas (LSS).

De todas maneras, Latin NCAP aseguró que Fiat anunció que mejorará este vehículo pronto y solicitará que se evalúe nuevamente para demostrar las mejoras.

Respecto de los nuevos modelos medidos, Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP dijo que “las 5 estrellas de Taos son un hito en los últimos protocolos de Latin NCAP y desencadenan el desafío para todos los fabricantes de aspirar a la máxima calificación de estrellas. El Taos, de fabricación regional, ofrece seguridad estándar global a sus ocupantes y usuarios vulnerables de las vías. Por otro lado, el Argo / Cronos decepcionó con un resultado de cero estrellas, pero Latin NCAP saluda y queda expectante del compromiso de Fiat de mejorar el modelo. Latin NCAP felicita a Volkswagen por este logro y espera ver estos niveles de protección en los modelos a la venta en breve. Al mismo tiempo, Latin NCAP anima a Fiat a mejorar el Argos / Cronos lo antes posible”.

VW Taos

Stephan Brodziak, presidente de la comisión directiva de Latin NCAP, agregó que “con estos últimos resultados de Latin NCAP, queda claro la relevancia que tiene el programa para informar a consumidores, usuarios de la vía y tomadores de decisión acerca del desempeño de seguridad de los modelos evaluados. Es necesario que los países en la región acojan a Latin NCAP para cumplir con el derecho a la información en seguimiento a las Directrices de Protección a Consumidores que exigen políticas enérgicas para la protección de estos. Si no fuera por Latin NCAP no podríamos contar con el conocimiento de la baja seguridad que el Fiat Argo/Cronos ofrece no sólo a los consumidores, sino a todas las personas que conviven en las calles con este tipo de vehículos. Fiat suma otro auto de baja seguridad a la lista de autos que no protegen adecuadamente a los usuarios de la vialidad. Hacemos un atento llamado para que Fiat cambie hacia autos más seguros. Por otro lado, tenemos una grata sorpresa con el resultado de la Taos de Volkswagen, ojalá que este nivel de seguridad se ofrezca en todos los modelos de la marca y, además, sirva de ejemplo para que otros fabricantes eleven el desempeño de seguridad de los autos que comercializan en la región”.