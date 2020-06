¿Qué sucede si a Ken Block le pasas una Ford F-450 Super Duty de 3,5 toneladas?

Pocos vehículos pueden hacer parecer pequeña a la exitosa Ford F-150, pero a la F-450 esa misión le sale natural. La integrante más grande de la línea Super Duty de la marca de Michigan, es un mastodonte que puede cargar 3.500 kilos y remolcar al mismo tiempo 16 toneladas. Ahora Ken Block -de quien te contamos que dejará su puesto en las gymkhanas en favor de Travis Pastrana- se puso al volante de la camioneta F-450 ¡con motor turbodiésel V8 de 6.7 litros!

No es primera vez que el estadounidense brinda espectáculo a bordo de una pick-up de la Serie F. A fines del año pasado hizo de las suyas en China en una F-150 del 70, pero totalmente sobreestimulada: producía casi 1.000 caballos de potencia. Ahora, lo curioso es que el desafío inicial de Ken Block no era precisamente derrapar en esta mole que entrega 475 Hp e increíbles 1.050 Nm de torque. No. El piloto iba a tirar de un carro que cargaba su Ford Escort. La idea era quemar gomas mientras todo el conjunto se movía. ¿El problema? La F-450 destrozó un brazo del eje del carro con su enorme brutalidad. Entonces, a improvisar...

Podrás imaginarte que derrapar en un vehículo pesado y con motor diésel no ha resultado una tarea sencilla, pero Block tiene experiencia. Sabe cómo levantar humo incluso con doble rodado trasero y sin peso en el pick-up...