Ram lanza la tercera partida de camionetas ‘Built to Serve’, ahora en honor a la Fuerza Aérea

Ram Trucks anunció este jueves que la tercera partida (de cinco) de camionetas Built to Serve será lanzada oficialmente este viernes. La nueva camada de pick-up basadas en la Ram 1500 están en tono Anvil y Billet Silver, y rinden honor a la Fuerza Aérea estadounidense en el día de su aniversario.

“Ram continúa rindiendo honores a aquellos que sirven o han servido a Estados Unidos con distinción”, dijo Mike Koval Jr., en un documento emitido por FCA. “El adagio Built to Serve (hecho para servir) es algo que cualquier dueño de una Ram, civil o militar, siente como algo familiar y que nosotros ponemos en cada vehículo que fabricamos”, sumó.

La marca del carnero está lanzando a ritmo de tres meses una nueva serie Built to Serve (comenzó en noviembre), para celebrar a las cinco ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Las ventas de la 1500 US Air Force comienza este mismo viernes. Cualquiera de las camionetas Built to Serve son fácilmente reconocibles por cambios cosméticos a nivel de carrocería, grilla, tubos de escape, ruedas de 20″ en color Technical Gray, además de opcionales como bloqueo electrónico del diferencial trasero, gancho para remolque y neumáticos todo terreno.

En total, FCA venderá 9.000 camionetas Built to Serve 4x4 basadas en la Ram 1500 Big Horn de motor V6 3.6 litros de 364 Nm. Como resultado lógico, solo se comercializarán en Estados Unidos.