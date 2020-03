Senado rechaza postergar el pago del Permiso de Circulación

Malas noticias para los automovilistas. Pese a que hace unos días se hablaba de la posibilidad de postergar el pago del Permiso de Circulación luego de aprobarse el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ahora la situación se invirtió tras la discusión en el Senado, donde se rechazó la idea propuesta por los diputados Andrés Longton (RN) y Víctor Torres (DC).

Según el documento oficial presentado luego de la votación, “el Senado, como Cámara Revisora, ha declarado inadmisible el proyecto de ley que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación de los vehículos que indica, correspondiente al Boletín N° 13.308-06.

En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15, inciso segundo, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, procede la formación de una Comisión Mixta para resolver la dificultad suscitada entre ambas Cámaras, relativa a la admisibilidad de la iniciativa.

Al respecto, el Senado acordó designar a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta”.

De rechazarse la última instancia por la Comisión Mixta, se mantendrá como fecha límite el próximo 31 de marzo para cancelar el Permiso de Circulación, trámite obligatorio para poder circular en las calles nacionales, proceso para el que, además, se debe pagar por el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y saldar multas de tránsito atrasadas.

La decisión del Senado, de todas maneras, podía preverse tras los dichos del Ministro de Hacienda, quien comentó en una entrevista en Chilevisión sobre la posibilidad de postergar el pago del Permiso de Circulacion, que “la respuesta es no. Esto requiere ley, modificar la ley de rentas municipales y estamos a pocos días de que venza la fecha de pago y es muy difícil que esa ley pueda salir. Hay mucha gente que cree que basta la intención para que yo tenga el instrumento disponible para que esto opere. Tiene que aprobarse la ley, ir a toma de razón, publicarse en el diario oficial, es muy difícil que se cumpla con los plazos antes del 31 de marzo.

Segunda razón, buena parte del pago de Permiso de Circulación ya se ha efectuado normalmente. Y tercero, el dinero del Permiso de Circulación va a los municipios, no viene al Estado central. Entonces, cuando digo posterguemos el pago, probablemente las comunas más ricas como Vitacura, Las Condes, Providencia, no tienen problema en que esa plata les llegue más tarde, pero qué pasa con Renca, La Cisterna, Peñalolén. No es tan sencillo y no es está contemplado por esas razones”.