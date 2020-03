¿Se podría postergar el pago del Permiso de Circulación?

Uno de los efectos más duros del coronavirus, obviamente luego de las perdidas de vidas, es el relacionado con la economía. El cierre de innumerables negocios, la baja del comercio y los gastos que se debe incurrir en marzo hacen del presente un panorama muy negativo para gran parte de la sociedad.

Este mes, otro de los gastos que se suman a la pesada mochila de los chilenos, es el relacionado con el pago del permiso de circulación de los automóviles. Este trámite tiene como fecha límite el próximo 31 de marzo, proceso para el que, además, se debe pagar por el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y saldar multas de tránsito atrasadas.

Permiso de circulación

Pero los días actuales no hacen muy viable para todos dichos pagos, por lo que los diputados Andrés Longton (RN) y Víctor Torres (DC) presentaron hace un par de días un proyecto de ley que permita aplazar el pago del Permiso de Circulación.

Según explicó Longton, entre los motivos que entrega para la iniciativa está el hecho de que "la gente debe permanecer en sus casas lo más posible, no movilizándose demasiado, lo cual ha afectado la realización de este trámite", agregando que "el retraso en el pago viene asociado a multas de no realizarse hasta el 31 de marzo, por lo que resulta imperioso que este plazo se pueda extender por lo menos hasta el mes de mayo".

Pese a las buenas intenciones y la necesidad de las personas de postergar algunos pagos para priorizar necesidades más esenciales, el resultado del proyecto no tendría buen pronóstico.

Según comentó Ignacio Briones, Ministro de Hacienda al ser consultado en una entrevista en Chilevisión sobre la posibilidad de postergar el pago del Permiso de Circulacion, precisó que “La respuesta es no. Esto requiere ley, modificar la ley de rentas municipales y estamos a pocos días de que venza la fecha de pago y es muy difícil que esa ley pueda salir. Hay mucha gente que cree que basta la intención para que yo tenga el instrumento disponible para que esto opere. Tiene que aprobarse la ley, ir a toma de razón, publicarse en el diario oficial, es muy difícil que se cumpla con los plazos antes del 31 de marzo.

Segunda razón, buena parte del pago de Permiso de Circulación ya se ha efectuado normalmente. Y tercero, el dinero del Permiso de Circulación va a los municipios, no viene al Estado central. Entonces, cuando digo posterguemos el pago, probablemente las comunas más ricas como Vitacura, Las Condes, Providencia, no tienen problema en que esa plata les llegue más tarde, pero qué pasa con Renca, La Cisterna, Peñalolén. No es tan sencillo y no es está contemplado por esas razones”.

Por las palabras del titular de Hacienda, al parecer no sería posible postergar el pago del Permiso de Circulación, aunque algunos todavía se ilusionan con mover algunas semanas ese trámite.