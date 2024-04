Supercar Blondie, la influencer automotriz más famosa del mundo

El nombre Alexandra Mary Hirschi debe ser desconocido para la gran mayoría. Ahora, si hablamos de Supercar Blondie la situación cambiará, especialmente entre los fanáticos de los autos, puesto que se trata de la influencer o creadora de contenido automotriz más famosa del mundo.

Alex Hirschi nació en Australia en 1985. Actualmente tiene millones de seguidores en sus redes sociales, lo que le ha convertido en una figura influyente, especialmente en el ámbito de los superdeportivos y los vehículos de lujo.

De profesión periodista, tuvo acercamiento con los medios de comunicación a través de programas de radio, sin embargo, su afición a los autos empezó mucho antes, en Oceanía, tal como lo comentó en una entrevista en el diario El País.

foto: Supercarblondie.com

“Me he criado en Australia, donde hay mucha cultura de automoción. Todo el mundo se mueve en auto, y aunque ahora el transporte público está más desarrollado, yo me crie en un pequeño pueblo de 2.000 habitantes, donde no había transporte público, así que tenía que moverme en auto. Además, a toda mi familia le encanta conducir […] incluso cuando vuelvo de visita a Australia, nos peleamos por ver quién se pone al volante”.

Aprendió a conducir a los 11 años en una camioneta Toyota. Cuando ya tuvo licencia, su primer auto fue un Mitsubishi Lancer que heredó de sus hermanos mayores.

El acercamiento a los superdeportivos comenzó cuando terminó la universidad y se fue a vivir a Dubai, en 2008. Ahí se encandiló con los vehículos que recorrían las calles y se puso como meta ser dueña algún día de una de esas maravillas.

Por ese objetivo y por su pasión por los autos comenzó a grabar reviews. Al principio lo hacía en los tiempos libres, con su pareja como camarógrafo.

Respecto de esos días, Supercar Blondie recordó en la entrevista en el medio español que “en 2017 no tenía muchos adeptos, me seguían mis familiares y mis amigos. Era simplemente la perspectiva de una chica normal que contaba sus emociones al ponerse delante de un auto de alta gama y poder conducirlo. Hablaba del diseño o de lo cool que eran esos autos. Esta manera de comunicar empezó a atraer a muchas personas, ya que no tenía un lenguaje técnico, lo contaba desde el corazón”.

Así empezó a crecer y tiene actualmente, junto a su esposo Nik, consejero delegado del SB Media Group, una empresa multinacional con sede en Londres y oficinas en Dubai, Manchester, Praga y Los Ángeles, donde trabajan cerca de 65 personas.

Por si fuese poco, además de la página web supercarblondie.com, se lanzó en 2023 una oficina de diseño de autos, junto a un diseñador que venía desde Pininfarina.

Nueva plataforma SBX Cars

Pero el imperio de Supercar Blondie no se detiene. Ahora acaba de presentar una nueva variante relacionada con las subastas de autos, llamada SBX Cars.

Eso sí, no será como una tradicional casa de subastas. En este caso SBX Cars será una plataforma digital global que conectará a compradores y vendedores de clásicos, superdeportivos y exclusivos vehículos de cualquier parte del mundo.

foto: Supercarblondie.com

Sin duda ese será el elemento diferenciador, ya que se apostará a la calidad sobre la cantidad, con un acceso global a millones de usuarios.

Según Nik Hirschi, la idea surge por la ausencia de este tipo de oferta. “Durante años, coleccionistas y entusiastas se han acercado a nosotros para preguntarnos dónde podían comprar los extraordinarios autos y otros vehículos que presenta Supercar Blondie. Desafortunadamente, no existía una comunidad o plataforma centralizada que conectara a los compradores y vendedores de todo el mundo”, precisó el esposo de Supercar Blondie, agregando que “con SBX Cars , hemos abordado ese problema proporcionando un sitio de subastas global centrado en brindar a nuestra audiencia la oportunidad de adquirir estas increíbles máquinas de ensueño desde cualquier parte del mundo”.

La nueva plataforma comenzó a funcionar este el 2 de abril, con un capital importante en sus hombres, puesto que ya tiene más de 100 millones de euros en lotes de autos confirmados.

Foto: supercarblondie.com

Entre los vehículos más exclusivos que entrarán en la subasta de SBX Cars se cuentan un Mercedes-Benz AMG One y un Hyperion XP-1, un superdeportivo a hidrógeno que pasa de 0 a 100 km/h en 2,2 segundos. Ambos serán subastados por primera vez en una licitación pública.

No serán los únicos. El listado de autos de ensueño continúa con un Ferrari LaFerrari, el primer yate eléctrico diseñado por BMW, una Tesla Cybertruck, uno de los nueve Lamborghini Veneno Roadster y una unidad del Lamborghini Veneno Coupé.

Foto: supercarblondie.com

Por si fuese poco, se subastará la colección de autos de carrera de John Player Special de la escudería Lotus F1 de las décadas de 1970 y 1980. Dicha colección incluye los coches de Fórmula 1 que manejaron pilotos como Nigel Mansell, Elio de Angelis, Ronnie Peterson y Johnny Dumfries. También saldrá a subasta el avión personal y varios de los vehículos del jefe del equipo Lotus de Fórmula 1, Colin Chapmans.

¿Otros modelos confirmados para la subasta? Un Mercedes 300SL Gullwing, un Lamborghini Miura, un BMW 507, un Aston Martin DB5 y un Isdera Spyder 036i.

Éste último es un descapotable alemán de finales de los 80. Se produjeron apenas 14 unidades y el trabajo era artesanal, al punto que requería de 12 meses para fabricar cada biplaza.

Obviamente los autos que se subastarán en la plataforma SBX serán el corazón de la plataforma, pero nadie podrá desconocer el valor extra para los vendedores el hecho de aparecer en las redes sociales y el sitio web de Supercar Blondie.

Foto: supercarblondie.com

En números, la audiencia de la creadora de contenido supera los 100 millones de personas, gracias a los 56 millones de seguidores en Facebook; 16 millones en Instagram; 18 millones en YouTube; 18 millones de TikTok; 3 millones en Snapchat y 6 millones de visitas en la página web.

Respecto del tiempo por el que se extenderán las subastas, se indicó que durarán entre 7 y 14 días, todo coordinado con los en Los Ángeles, Dubái y Londres.

En resumen, Supercar Blondie ha logrado construir una marca personal en torno a su pasión por los automóviles y su habilidad para compartir ese entusiasmo con una audiencia global a través de las redes sociales. Su impacto en la industria automotriz continúa creciendo, y es probable que siga siendo una figura destacada en el mundo de los superdeportivos y los automóviles de lujo durante mucho tiempo, más aún con la nueva plataforma de subastas.