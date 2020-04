¿Tienen rostro los autos? En Kia nos entregan la respuesta

Hoy 27 de abril se celebra el Día Mundial del Diseño. La conmemoración surgió por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de diseño Gráfico, organismo que tomó desde 1991 esta jornada como el día Mundial del Diseñador Gráfico. En 2012, el festejo se amplía y pasa a llamarse Día Mundial del Diseño de la Comunicación.

En la industria automotriz, el diseño ha sido un factor clave. Desde los primeros años, las líneas de los vehículos han mostrado un reflejo de la sociedad, evolucionando junto al mismo desarrollo de la sociedad.

En los últimos años, una de las marcas que más se distinguido en el tema del diseño es Kia, firma que ha ganado decenas de premios alrededor del mundo desde que arribó a sus oficinas Peter Schreyer, pieza fundamental en el cambio del estilo y la obtención de un sello que identifica a los modelos de la casa coreana. En sus vitrinas se cuentan más de 20 premios iF Design Award desde 2010 y 25 Red Dot Awards desde 2009, el más reciente otorgado al Kia XCeed, donde ha sumado tres tripletes consecutivos en 2017, 2018 y 2019.

Para conoce de lo importante del diseño y cuál es su importancia, Karim Habib, Vicepresidente Senior y Director del Centro de Diseño de Kia, revela los secretos del diseño de un automóvil abordando diferentes temas que despiertan la curiosidad del público.

Uno de los primeros aspectos que se le consultó al ejecutivo, quien ha desempeñado cargos de responsabilidad en los departamentos de diseño de Daimler, BMW e Infiniti, fue si los autos tienen rostro, ya que el frontal de un automóvil suele presentar una fisonomía similar a la de un rostro humano o animal, y es capaz de transmitir emociones con un lenguaje gestual similar.

¿Los autos tienen rostro?

Definitivamente sí, tienen cara. Es muy fácil explicar la similitud de elementos: los ojos con los faros, la parrilla por lo general se asocia con la nariz y la parte inferior es una especie de boca. Algunos coches han tratado, en ocasiones, de apartarse de eso. Por ejemplo, muchos modelos de los años 80, que tenían los faros escamoteables, se alejaron un poco de ese concepto. Pero de alguna manera siempre vuelves a ello, porque creo que queremos identificarnos con esa imagen. Hay factores que influyen en esto. La personalidad que le damos a un automóvil. También su escala, la altura de los coches es similar a la de una persona, y esto funciona. No son como un edificio, donde un diseño con forma de cara no funcionaría. Y también por el movimiento…. Y no tiene por qué ser solo un rostro humano, la cara de un animal también transmite emociones. En Kia tenemos al tigre como fuente de inspiración.

En 2006 Kia introdujo la nariz del tigre en el diseño del frontal, un concepto que seguimos reinterpretando y que forma parte del ADN de la marca.

¿Cómo se logran generar emociones con este patrón de diseño?

Si tomas la cara como punto de partida, puedes aplicar un diseño sonriente, agresivo o concentrado trabajando con el conjunto y sus elementos. Así que, con este tipo de miradas, para estas identidades, se puede crear una emoción que transmita el carácter del vehículo. En Kia tratamos de crear una emoción positiva y que no sea agresiva. En el Stinger, por ejemplo, diseñamos una mirada más concentrada y más centrada en la acción de lo que está haciendo. Al tratarse de un coche deportivo, obviamente está un poco más concentrado y centrado, pero no creo que deba ser agresivo. Creemos que los coches deben ser amigables en general, y el Stinger demuestra que se puede ser amable y concentrado al mismo tiempo. En el otro lado de la balanza, un Picanto (Morning) siempre tendrá un carácter mucho más amigable que el Stinger.

El Kia Niro, por ejemplo, también transmite ese carácter amable…

Sí, por supuesto. También tiene que parecer serio porque es un auto, es una herramienta de transporte, pero el Niro es un modelo amigable, está allí para ayudarle todos los días. Es muy importante que tengamos este aspecto accesible; algo a lo que puedas acercarte sin preocuparte.

Las nuevas tecnologías de iluminación permiten a los diseñadores añadir expresividad a un auto y crear una firma lumínica característica de la marca. ¿Cómo se trabaja esa firma?

Seguimos desarrollándola. Queremos una firma reconocible, pero también deseamos que evolucione y sea diferente en cada modelo. Actualmente trabajamos con lo que llamamos el ‘latido del corazón’, que es básicamente una línea que cae y luego continúa o sube. Así que tenemos ese concepto como una especie de inspiración que tratamos de reflejar en cada modelo, pero sin seguir exactamente el mismo patrón. No queremos exactamente la misma firma, pero sí el mismo principio y concepto.

Los autos eléctricos y a hidrógeno tienen menos necesidades de refrigeración y no necesitan una ‘boca’. ¿Pierden expresividad como resultado?

Su configuración técnica supone es un reto desde el punto de vista del diseño, justamente por la fisonomía humana o animal de la que estamos hablando. Si le quitas la boca a un rostro, la expresión es mucho más difícil de crear. Y eso es parte de lo que estamos trabajando en el diseño frontal. Por supuesto, se puede tomar el camino de hacer una parrilla y rellenarla en negro. En algunos casos esta solución tal vez tenga sentido, pero en otros casos queremos utilizar estos nuevos requisitos tecnológicos para crear una nueva identidad, que sea más honesta y auténtica. Por otro lado, al eliminar la parrilla se abre el camino para diseñar algo más limpio, elegante y moderno.

En definitiva, si simplemente le quitas la “boca”, entonces es como si faltara algo; pero si la reemplazas, tal vez con un significado diferente, te llevará a abrir nuevos caminos.

¿En la parte trasera también se trabaja con el diseño con forma de cara?

Algunos diseñadores también trabajan con ese concepto y algunas marcas creen que también puedes dibujar una cara en la parte trasera de un coche. No sé… Para mí, esa zona del auto necesita carácter y ser reconocible.

En Kia intentamos hacer autos dinámicos y deportivos para todo el mundo. Automóviles que tienen una buena presencia, que se asienta muy bien en la carretera: las posición, tamaño y diseño de las ruedas, los volúmenes de la carrocería... son aspectos muy importantes en el lenguaje de diseño de la marca. Mirando el auto desde la parte trasera, nuestra manera de expresar el carácter son los hombros, curiosamente, otro elemento del mundo animal que transmite una determinada posición y acción, trasladado al diseño de un coche. Con ellos potenciamos la identidad de las ruedas y la fuerte presencia y posición del auto.

Fuente: Kia Motors