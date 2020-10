Toyota Corolla Hybrid: la exitosa receta mejora con nuevos ingredientes

Es el modelo más vendido de la industria a nivel global. Pero, a pesar de su más de medio siglo en el mercado, Toyota vuelve a sorprender con esta duodécima generación del Corolla, que ahora llega proveniente a nuestro país desde Brasil con la primera motorización híbrida construida en la región.

Nos llamó positivamente esta nueva variante, que confirma el liderazgo absoluto de la firma nipona en el segmento de los híbridos tradicionales (no híbridos plug-in), puesto que es una alternativa que recoge la comodidad y suavidad de sus antecesores, pero maximizando ahora la eficiencia, dándole una mano al medio ambiente y a la seguridad de los ocupantes.

Pero vamos por parte. En diseño no destaca por una gran innovación, pese a que ofrece una imagen más moderna, con un frontal que se acerca más a lo que exhibe un Camry, destacando una gran toma de aire en la parte baja que va acompañado de grupos ópticos más angulosos. Si a eso le sumamos las nervaduras del capó, la línea ascendente y la suave caída completa un dibujo que intenta escapar del estilo más tradicional.

En el interior se da un paso adelante en los puntos altos que ya le conocíamos. Asientos muy cómodos, buena posición de manejo, excelente visibilidad, alta calidad de materiales y amplio espacio en las plazas traseras.

También en conectividad saca buena nota, con una pantalla touch de 9′' compatible con Apple CarPlay y Android Auto, mientras en el tablero de instrumentos encontramos una pantalla de 7′', aunque con una imagen más bien sobria, pero que de todas maneras entrega la información necesaria del vehículo.

Seguro y eficiente

Uno de los pilares del nuevo Toyota Corolla Hybrid es la eficiencia que se consigue gracias a su tecnología híbrida que por primera vez se construye en Brasil. Montado sobre la misma plataforma TNGA-C que utilizan modelos como el Prius y RAV4, se mueve gracias a un motor de 1.8 litros a gasolina que actúa junto a un bloque eléctrico. Entre ambos desarrollan una potencia máxima de 112 Hp con un par de 142 Nm, asociado a una caja CVT.

Dicho tren motriz funciona igual a como lo vimos en otro reciente estreno de Toyota, el C-HR. En este caso, el vehículo arranca con la energía del motor eléctrico y luego entra en funcionamiento el bloque a combustión, en un proceso silencioso y suave, pero que en contraparte es algo lento. Una reacción similar también encontramos cuando se intentan sobrepasos o aceleraciones bruscas.

Esto es lógico considerando que no se trata de un vehículo de alma deportiva, sino que apunta a favorecer el confort de marcha, pero quizás, si la caja tuviese una opción de manejo secuencial o paddle shift -como en la versión con motor de 2.0 litros- se conseguiría algo más de emoción y reacciones más inmediatas.

Ahora, lo que sí es destacable es la sensación que entrega a los ocupantes. Gracias al trabajo de la suspensión ofrece una enorme absorción, lo que sumado al excelente trabajo de aislación permite tener viajes más placenteros. También se siente bastante aplomado, estable, con buena transferencia de peso y sin movimientos sorpresivos que compliquen en curvas.

En cuanto a las opciones al volante, pese a tener tres modos de manejo, no se vayan a confundir con otros híbridos que ofrecen 50 o 70 kilómetros para el modo eléctrico. Este no es el caso, y pese a que se el vehículo se puede mover con la función EV, ahí lo hace solo por un par de kilómetros. Es que el objetivo de este Corolla no es andar grandes distancias en forma eléctrica, sino entregar una respuesta que permita disminuir el consumo y las partículas contaminantes, algo que consigue con largueza.

¿Cómo lo hace? Por el sistema híbrido que va recargando energía con las desaceleraciones y frenados, encontrando en la ciudad su ambiente más propicio, donde tiene un rendimiento que sobra a todos sus competidores, homologando más de 33 km/l en régimen urbano. En autopista, cuando hay menos opciones para regenerar energía, el rendimiento baja a 18 km/l, cifra que también es muy positiva para un sedán que mide 4.630 mm de largo.

Si la eficiencia y las menores emisiones son destacables, lo que también es digno de señalar es el equipamiento de seguridad, ratificando los pergaminos que le permitieron obtener el máximo de cinco estrellas en la Latin NCAP.

En este caso, el listado va desde los siete airbags, frenos ABS con EBD y frenado de emergencia (BA), control de estabilidad, arranque en pendiente, cámara de retroceso y sensores frontales y traseros. Pero no es lo único. En este caso también agrega el paquete Toyota Sefety Sense, que suma sistema de pre-colision, alerta de cambio de carril involuntario, luces altas automáticas y control crucero adaptativo, completando así un equipamiento altísimo que le permite dejar en claro que la seguridad es prioridad en Toyota, independiente del país del que venga el vehículo.