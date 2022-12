Volkswagen anuncia la llegada a Chile de sus primeros autos eléctricos

Un cierre de año mejor de lo esperado. Considerando todos los problemas del presente año, las dificultades ocurridas por los semiconductores, la falta de stock en la mayoría de los modelos y la enorme alza en los precios de los vehículos nuevos, Volkswagen cerrará la presente temporada con buenas noticias.

Aunque no hubo estrenos ni novedades en 2022, la firma alemana comentó en una ceremonia de fin de año con la prensa especializada, que este año cerrarán con 17.500 unidades vendidas, lo que sería el mejor registro para la compañía en nuestro país.

Con esta cantidad de entregas a cliente, VW alcanzaría el 4,1% del mercado en Chile, superando así el récord de 2021 y casi duplicando el market share que tenía la marca en 2015, cuando con 5.886 unidades vendidas llegaba al 2,1% del mercado.

El crecimiento ha sido sostenido y amparado en la renovación del catálogo local, especialmente en el segmento de los SUV, donde en los últimos dos años se renovó por completo la oferta.

Ahora, mirando la próxima temporada, el objetivo es consolidar el crecimiento y dar el paso definitivo hacia la electromovilidad, con la incorporación de los primeros vehículos eléctricos, tal como adelantó Andrés Calderón, gerente de Volkswagen Chile.

Según el ejecutivo, para el segundo semestre de 2023 se espera el arribo de dos modelos de la familia ID. Se trata del SUV ID. 4 y de la ID. Buzz que tomó el relevo de la histórica Combi.

El ID. 4 es el primer SUV que desarrolló la marca alemana es capaz de erogar una potencia de 150 kW, lo que equivale a unos 200 Hp. Además, el vehículo que tiene un tamaño de 4,58 m de largo ofrece como dato muy relevante una autonomía de hasta 530 km.

El ID. Buzz, por su parte, está basado en el diseño de la emblemática furgoneta, combinando gran espacio interior con toda la tecnología moderna.

Este modelo de 4,7 m de largo ofrece una autonomía de hasta 418 km con una sola carga, mientras a nivel de potencia y prestaciones la marca indica que desde su motor eléctrico alojado en la parte trasera se generan 150 kW, potencia que le permite remolcar hasta 1.000 kg, con una velocidad máxima de 145 km/h.

Pero no solo vehículos eléctricos llegarán a Chile a fortalecer el line-up de Volkswagen. Para 2023 también se anunció el ingreso del facelift del Jetta.

La séptima generación del sedán llegó a Chile en 2018 y aunque hoy no está presente en la oferta, para la próxima temporada se aguarda el arribo con modificaciones en diseño y equipamiento, puesto a que a nivel motriz no recibió ajustes, manteniéndose la misma plataforma MQB y las motorizaciones de 1.4 TSI con 150 Hp y el 2.0 TSI con 230 Hp del Jetta GLI (eso sí, la marca no adelantó qué versiones comercializará).

Como se ve, Volkswagen espera mantener el tranco de los últimos años, poniendo su primer pie en el camino eléctrico.