Volkswagen R será una submarca eléctrica en 2030

La electromovilidad ha puesto en jaque al mundo automotriz, muchos modelos tradicionales han sido sacados del line-up y otros han tenido que reinventarse. Alineado con su estrategia Volkswagen Way to Zero, el compromiso más grande que posee el fabricante cuyo principal objetivo es contar con su portafolio de vehículos 100% eléctricos de aquí a 2035, ahora la marca alemana anuncia que R, será ahora una submarca completamente eléctrica.

Así lo confirmó el medio inglés Autocar, que dio a conocer que toda la gama de Volkswagen R se convertirá “gradualmente” en una línea eléctrica y que ya cuenta con vehículos conceptos -sin nombres- que están en pleno proceso de elaboración.

Volkswagen afirmó al medio Autocar que está “convirtiendo gradualmente su cartera, con varios modelos R eléctricos en las etapas de planificación. Actualmente estamos evaluando varios conceptos y posibilidades, pero solo ofreceremos modelos R que cumplan con nuestros requisitos. Una cosa es segura: el futuro de R es eléctrico”.

Con estas palabras se sentenció que el futuro de Volkswagen R será eléctrico, esto inmediatamente atrae rumores de qué modelos entrarán en el selecto grupo de esta submarca. Ejemplo de ello es la gama de ID actuales que todos son electrificados e incluso algunos medios ya insinúan que podría haber un ID.4 R.

El jefe de Volkswagen R, Reinhold Ivenz señaló al medio Autocar que “Para convertirnos en una marca completamente eléctrica para fines de la década, ya estamos dando los pasos necesarios hoy para la próxima transformación. Los productos de éxito mundial de Volkswagen R son parte de este emocionante proceso de cambio y representarán el futuro de la movilidad eléctrica sostenible”

Es por esta razón que todos los futuros modelos R tendrán que adaptarse a la plataforma Scalable Systems Plataform del Grupo Volkswagen, la cual será adaptada por todo el grupo desde el 2026. Esto abre la incógnita de qué sucederá en el futuro con la gama actual que cuenta R, como lo es el Golf R o el Tiguan R.

Por el momento no se detalló cuándo veremos el primer Volkswagen R eléctrico debido a que todavía están en etapas de planificación, esto significa que habrá que seguir esperando.