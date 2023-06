Voltera abre el primer taller dedicado 100% a autos eléctricos

Voltera sigue creciendo en Chile. La empresa que surgió a finales de 2019 y que se especializa en la venta de vehículos eléctricos el año pasado sorprendió con las colocaciones de la Voltera R6, camioneta que con 73 unidades vendidas se convirtió en la pick-up eléctrica más vendida del país. Además, colocó 108 unidades del Maple 30X.

Este año los números siguen positivos. Entre enero y abril de 2023 se han entregado 22 camionetas Voltera R6 y 61 vehículos de pasajeros, lo que aumentará con los nuevos modelos que lleguen de las marcas Maple, ZNA y Farizon, firmas que aumentarán su oferta de manera importante.

El evidente crecimiento de la empresa obligó entonces a dar un nuevo paso para satisfacer los servicios de postventa, por lo mismo, cambiaron de sede y desde un pequeño local en Movicenter se mudaron dentro de la misma ciudad del automóvil a un taller especializado y con la capacidad suficiente para atender a los nuevos clientes.

Para conocer sobre este nuevo paso, conversamos con Andrés Vergara, gerente general de Voltera, quien nos comentó sobre el desarrollo y el crecimiento que han experimentado.

“Cuando fundamos la empresa, lo hicimos con la misión de democratizar y masificar el acceso a la electromovilidad. En Chile se vendían 30 autos eléctricos por cada millón de habitantes y en un país que tiene ventajas en producción de energías renovables, que tiene ciudades contaminadas, que es importador de petróleo, tuvimos una cruzada durante dos años para tratar de generar las bases para este cambio de paradigma”, dice el ejecutivo.

¿Quiénes son el grupo Voltera?

El grupo Voltera en Chile somos cerca de cuarenta personas, cuando partimos éramos tres solamente (Blas Barros, José Hurtado y Andrés Vergara) y ni uno de los tres veníamos de la industria automotriz. Uno era de la industria eléctrica, yo venía del tema tecnológico y otro de la academia, pero ninguno automotriz, de hecho, contratamos gente que venía de la industria por que había que hacer cosas al presentar una marca, teníamos que armar servicio técnico, manejar los procesos de importación y exportación que no son triviales, y fuimos reforzando el equipo con gente que venía de la industria. Pero ni los inversionistas ni los fundadores veníamos de este mundo, lo cual nos permitía cuestionar los paradigmas o la forma de hacer las cosas.

¿Cuándo empiezan con esta aventura automotriz?

Un poquito antes del estallido social, con el primer inversionista levantamos dinero y partimos a China. Ahí trajimos los primeros tres vehículos eléctricos, que fueron del grupo Geely, el EV 500, el GCE y el Geometry A.

¿No se tentaron con importar vehículos chinos con motor a combustión?

En China todavía no se había hecho la separación que hicieron después, de hacer una división completa para vehículos eléctricos. Eso finalmente nos dio la razón, porque en general, los distribuidores tradicionales de autos vendían de todo, y lo que empezó a pasar es que, con el nacimiento de Voltera, que coincidió también que los chinos empezaron a separar, se dieron cuenta que, para que la división de vehículos eléctricos creciera, se requería un expertise especial. Entonces tuvimos muy buen calce con nuestra estrategia de vender solo vehículos eléctricos, o sea, a pesar de que nos ofrecieron representar marcas de vehículos a combustión, nosotros siempre dijimos que no y nos mantuvimos focalizados.

¿Cómo analizaron el mercado automotriz en esos primeros años?

Nosotros le partimos vendiendo al retail, pero muy rápido nos dimos cuenta de que el retail no estaba preparado en Chile para cambiarse masivamente a vehículos eléctricos. La masificación iba a partir por las empresas y por los conductores intensivos, que son personas que se dedican, que viven de su auto, ya sea en delivery, en transporte pasajero, un taxista, un uberista, etcétera. Pero todos ellos necesitaban continuidad operacional, porque si a una persona se le queda en pana el auto, por último se toma un Uber, pero si una persona vive de eso, deja recibir el ingreso. Entonces, nos dimos cuenta muy rápidamente que la ecuación o el driver para cambiarse de una flota de combustión a una eléctrica eran dos: o te importa el medio ambiente o quieres ahorrar dinero. Y a veces son las dos juntas.

¿Estaba preparada la industria para recibir los autos eléctricos?

Para una empresa minera, para una empresa eléctrica, el tema ambiental es muy relevante, pero para un taxista mucho más importante es si se paga o no la inversión y cuánto me ahorro mensualmente. Ahora, en ambos casos requerían un servicio técnico especializado y rápidamente nos dimos cuenta que en Chile no habían especialistas suficientes para atender esta demanda, que si bien es menor en frecuencia, es más compleja.

¿Fue complejo el aprendizaje?

Cuando hay una falla en un vehículo eléctrico, si falla una senda de la batería, se requiere de dispositivos especiales para detectarlo, se requiere especialistas para hacer un buen diagnóstico, de hecho, nos pasó que la primera falla nos demoramos seis meses en diagnosticarla, nunca nos había pasado, hasta que trajimos cinco especialistas y ya ahora nos demoramos dos horas en promedio. Voltera solo vende vehículos eléctricos y no podemos darnos el lujo de tener un auto eléctrico parado seis meses, en cambio, a una marca que vende 99% de combustión, a una falla de esto no le da prioridad. Entonces, parte de nuestra promesa a los clientes y que por eso nos ha ido también, es que nosotros aseguramos continuidad operacional, tenemos un equipo de mecánicos que tiene las máquinas, la preparación, hacemos capacitaciones de electromovilidad todas las semanas y entendemos de la mecánica, de la química de las baterías, de los conversores, de los inversores, etcétera, de todas las partes del vehículo, de tal forma que nuestros clientes tengan tranquilidad de que, si hay una falla, que son poco probables, las vamos a solucionar en tiempo y forma.

¿Cuándo se inauguró el taller eléctrico?

Nosotros empezamos la implementación de este taller en septiembre del año pasado y lo estamos terminando de habilitar ahora. Empezamos a atender algunos autos, primero en el otro local, pero ya nos cambiamos acá en Movicenter, donde tenemos 800 metros cuadrados dedicados 100% a atender vehículos eléctricos.

¿Cuál es la capacidad operacional?

Está pensado para atender del orden de diez a doce vehículos simultáneamente, pero dependiendo del tipo de requerimiento, se puede también atender en el patio, donde tenemos una capacidad similar. Entonces, en punta podríamos tener hasta veinte vehículos simultáneamente.

¿Cuáles son los costos de mantención de un auto eléctrico en comparación a los tradicionales con motor a combustión?

Reduce los costos de combustible/energía hasta en un 60%, deja de pagar permiso de circulación por 2 años y paga hasta un 75% menos en mantenciones.

Con el crecimiento, debe haber aumentado el equipo también…

Una persona está a cargo de implementar toda la red, de monitorear y acompañar, otra persona que está a cargo del taller con un equipo de seis personas que atienden acá a los clientes y que son todos especialistas, y además vamos capacitando recurrentemente a nuestra red en distintos temas de electromovilidad.

Además, hemos importado talento, un profesor titular de una universidad se vino a trabajar con nosotros full time y, además, parte de lo que hemos hecho es ir capacitando a los talleres que quieran adscribirse a la red Voltera. Nosotros tenemos hoy día tres talleres propios, uno que es móvil, y otro son que dos fijos. Uno de esos está en una minera y el otro acá en Santiago. También tenemos 16 talleres que son de terceros, que nosotros supervisamos, capacitamos, acompañamos para que puedan dar un servicio de electromovilidad a nuestros clientes que están en regiones. Podemos dar respuesta desde Antofagasta hasta Coyhiaque.

El crecimiento para 2023

El nuevo taller 100% eléctrico ratifica el crecimiento y las expectativas de la marca, que actualmente está focalizada 90% en flotas, con la camioneta eléctrica Voltera R6 como producto estrella.

Pero no será lo único. En las próximas semanas se sumará el Maple 60S, un sedán que según Andrés Vergara es “muy competitivo, con una autonomía de 415 km, es muy cómodo y tendrá un precio de lanzamiento a público cercano a los 32 millones de pesos. Empieza su venta ahora en junio”.

Al sedán se agregará posteriormente un SUV para siete pasajeros, modelo que está en proceso de homologación.

En cuando a vehículos comerciales, se contará con furgones de la línea de vehículos comerciales de Geely. Uno de los principales será el Farizon V6E, el furgón más vendido en China, el que estará acompañado por la línea de camiones ¾ eléctricos.

¿Y el Maple 30X que ya lo conocimos como vehículo de algunas municipalidades?

Desde fábrica nos dijeron que cambió un poco la tecnología y esperamos tener el nuevo antes de fin de año. Fue un modelo de muy buena respuesta, del que vendimos 150 unidades. Para interesados, en seminuevos lo ofrecemos en $ 18,5 millones (nuevo costaba $ 22 millones).

Estamos buscando un microcar en China, un vehículo que se pueda homologar, que cumpla con los estándares de Chile y que sea del orden de 10 a 12 millones de pesos a público.

¿Y pretenden entrar a nuevos segmentos, como el de los microcar?

Por último, ¿seguirán con la estrategia de ofrecer modelos eléctricos a precios más bajos?

En Voltera hemos querido democratizar y masificar la electromovilidad. Entendemos que para una persona, una empresa, una PYME, que quiera pasar a un vehículo eléctrico por que le sale más barato en el costo total -considerando que el costo por kilómetro puede ser hasta 1/6 o 1/8 más barato que un auto combustión- pero sí la inversión inicial es muy alta, no les van a dar los números, entonces justamente parte de nuestra misión ha sido conseguir buenos autos, pero a precios que sean más asequibles.