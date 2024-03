Biden advierte a Netanyahu de que un ataque a Rafah cruzaría la “línea roja”

La administración de Joe Biden está advirtiendo a Israel de los riesgos de atacar la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, intensificando los esfuerzos para que su aliado en Oriente Próximo se replantee la conducción de la guerra, que dura ya cinco meses.

La inminente operación supone un posible enfrentamiento entre la Casa Blanca y el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, que considera el asalto como vital para la derrota de Hamas, el grupo considerado terrorista por Estados Unidos cuyo sangriento ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel desencadenó la guerra.

Las autoridades israelíes quieren avanzar en los próximos meses contra los combatientes de Hamas en Rafah, donde se han refugiado más de un millón de palestinos desplazados por los combates.

Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses han advertido a Israel de que no ataque directamente por tierra y aire, pues dudan de que pueda desarrollar un plan eficaz para alejar a la población civil del peligro antes del asalto.

En una señal de la creciente preocupación de la Casa Blanca por Rafah, el Presidente Biden advirtió el sábado de que un ataque israelí cruzaría una “línea roja” y dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos retuviera algunos tipos de ayuda militar a Israel si la operación causaba numerosas víctimas civiles.

Añadió que un corte total de los envíos de armas no era una opción.

“Es una línea roja, pero nunca voy a abandonar Israel. La defensa de Israel sigue siendo fundamental. Así que no hay una línea roja por la que vaya a cortar todas las armas, de modo que no tengan la Cúpula de Hierro para protegerles”, dijo Biden a MSNBC, refiriéndose a los interceptores antimisiles. “Pero hay líneas rojas que, si cruza... no puede haber 30.000 palestinos más muertos”.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, dijo que entrar en Rafah es clave para desmantelar el poder militar y de gobierno de Hamas y liberar a los rehenes que siguen retenidos en Gaza, objetivos de guerra que, según dijo, apoyan Estados Unidos y Biden.

“Esos objetivos no pueden alcanzarse sin colapsar y despejar las fuerzas de Hamas de Rafah”, declaró Katz a la radio israelí el domingo.

La Casa Blanca ha tomado otras medidas en las últimas semanas para presionar o eludir a Netanyahu, incluidas advertencias más puntuales sobre la operación de Rafah y la búsqueda de nuevas formas de entregar ayuda a los palestinos en Gaza por aire y mar.

El endurecimiento del enfoque estadounidense quedó patente en una reunión a puerta cerrada que la vicepresidenta Kamala Harris mantuvo en los últimos días con el miembro del gabinete de guerra Benny Gantz, quien argumentó que las fuerzas israelíes tendrán que entrar en Rafah para acabar con los combatientes de Hamas y asegurarse de que no puedan reagruparse.

“Terminar la guerra sin desmilitarizar Rafah es como enviar a los bomberos a apagar el 80% de un incendio”, dijo Gantz a funcionarios estadounidenses, según un funcionario israelí familiarizado con sus reuniones.

Harris y otros funcionarios estadounidenses se mostraron profundamente escépticos sobre la viabilidad de la operación de Rafah, al tiempo que expresaron su alarma por la difícil situación de los palestinos de Gaza, que luchan por sobrevivir sin un suministro adecuado de alimentos, agua y medicinas.

Un hombre agita una bengala casera mientras palestinos desplazados preparan sus tiendas para el Ramadán, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en Rafah, el 9 de marzo de 2024. Foto: REUTERS.

La preocupación de la administración se ve alimentada por los vacilantes esfuerzos para garantizar un alto el fuego de seis semanas antes del mes sagrado musulmán del Ramadán, cuando los funcionarios estadounidenses temen que la violencia pueda recrudecerse en medio de las protestas palestinas.

Los funcionarios dijeron que cualquier decisión sobre condicionar la ayuda militar depende de la voluntad de Biden de enfrentarse al gobierno israelí, lo que podría perjudicarle con los partidarios de Israel en EE.UU. en las elecciones presidenciales. Por otro lado, poner condiciones a la ayuda militar podría ayudar a Biden con los votantes árabe-americanos, especialmente en el estado indeciso de Michigan.

Biden está siendo presionado por miembros de su partido para que considere condicionar las transferencias de armas estadounidenses a Israel si no consigue salvaguardar las vidas palestinas, una posibilidad que han planteado algunos de los aliados políticos más acérrimos del Presidente.

“Este posible próximo asalto a Rafah es, en muchos sentidos, la mayor prueba a la que se enfrentará esta relación durante este conflicto”, declaró el senador Chris Coons, demócrata por Delaware, en una entrevista tras su reciente viaje a Israel. Sobre si Estados Unidos llegará a un punto en el que tenga que cuestionar los términos de su ayuda militar a Israel, Coons dijo: “Creo que estamos ahí”.

Otro factor que la administración debe considerar, según algunos expertos, es si la retención de la ayuda militar reduciría la presión sobre Hamas para que acepte liberar a los rehenes, al tiempo que incitaría a Israel a hacer un mayor uso de las bombas no guiadas de su arsenal en una operación en Rafah, en lugar de las armas guiadas de precisión que suministran los estadounidenses.

El recorte de la ayuda militar estadounidense, dijeron, podría minar asimismo la capacidad de Israel para disuadir a Hezbolá, el grupo libanés respaldado por Irán que ha estado intercambiando ataques aéreos de bajo nivel con las fuerzas israelíes desde octubre.

“Biden entiende que tiene que marcar una diferencia, no dar un punto de vista”, dijo Aaron David Miller, ex negociador de paz de Estados Unidos en Oriente Medio y miembro senior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “Sin un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas para el que necesita el acuerdo de Netanyahu, bien podría colgar el cartel de ‘cerrado por vacaciones’ en la política estadounidense”.

La Casa Blanca dijo el jueves que Estados Unidos se había unido a un esfuerzo multinacional para transportar ayuda adicional a Gaza por mar y que el Pentágono construiría un muelle temporal a lo largo de su costa para que los buques de carga puedan descargar suministros. Esto se produjo tras la decisión de Estados Unidos de comenzar el lanzamiento aéreo militar de alimentos el 2 de marzo.

Brian Finucane, exfuncionario del Departamento de Estado que ahora trabaja como asesor principal en el International Crisis Group, dijo que los lanzamientos aéreos de ayuda de EE.UU. son un ejemplo de la dificultad a la que se ha enfrentado para asegurar la cooperación de Israel. “Es alucinante que se haya llegado a esta situación”, afirmó Finucane.

Paquetes de ayuda caen en dirección al norte de Gaza, tras ser lanzados desde un avión militar, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas, el 10 de marzo de 2024. Foto: REUTERS.

Biden, en el discurso sobre el Estado de la Unión del jueves, lanzó una de las advertencias más enérgicas de este año en el sentido de que Israel tenía que hacer más para facilitar el suministro de ayuda humanitaria.

“La ayuda humanitaria no puede ser una consideración secundaria o una moneda de cambio”, dijo Biden, expresando su alarma por el hecho de que más de 30.000 palestinos hayan muerto, según las autoridades sanitarias palestinas, la mayoría de ellos mujeres y niños. Las cifras no distinguen entre combatientes y civiles.

En declaraciones a los legisladores en la Cámara de Representantes tras el discurso, se escuchó a Biden decir que tendría palabras aún más duras para Netanyahu en privado.

“Le dije, Bibi, y no repitas esto, pero tú y yo vamos a tener una reunión del tipo ‘ven con Jesús’”, confió Biden al senador Michael Bennet, demócrata de Colorado, antes de que un ayudante advirtiera al Presidente de que sus palabras se estaban emitiendo en un micrófono abierto.

Desde el comienzo de la guerra, Biden ha apoyado los objetivos de Israel de derrotar a Hamas y expulsar a sus dirigentes para que no puedan seguir controlando Gaza y utilizar su territorio para lanzar ataques. Pero salvaguardar a los ciudadanos de Gaza también ha sido un objetivo de Estados Unidos.

El Departamento de Estado está estudiando la posibilidad de invocar una disposición de la Ley de Ayuda Exterior que se utiliza en contadas ocasiones y que exige la interrupción de la ayuda financiera y militar a cualquier país que restrinja la entrega de ayuda humanitaria, según informaron fuentes oficiales. El senador Chris Van Hollen (demócrata de Maryland) es uno de los legisladores que han pedido al gobierno de Biden que utilice esta disposición para restringir la ayuda a Israel.

Un hombre sostiene una bandera estadounidense y una pancarta mientras la gente participa en una manifestación pidiendo la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas, frente a la Embajada de EE.UU. en Tel Aviv, el 10 de marzo 2024. Foto: REUTERS.

“Cualquiera con ojos, oídos y cerebro puede ver que el gobierno de Netanyahu está restringiendo la entrega de ayuda humanitaria en Gaza”, afirmó Van Hollen.

Israel ha dicho que no hay límites a la cantidad de alimentos y otro tipo de ayuda humanitaria que puede entrar en Gaza.

Funcionarios estadounidenses han dicho que han discutido otras medidas, como abstenerse en una resolución en Naciones Unidas a la que se oponga Israel o no ejercer su veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad, como forma de presionar a Netanyahu.

Ali Vaez, asesor principal del International Crisis Group, dijo que los esfuerzos de Biden por cambiar los cálculos de Israel han tenido un éxito mínimo hasta ahora y que la influencia de Estados Unidos podría seguir siendo limitada a menos que Biden esté dispuesto a tomar medidas mucho más duras.

“Estados Unidos tiene una enorme fuerza, pero muy poca influencia”, afirmó.