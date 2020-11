Biden apuesta por un veterano de Washington para liderar su gabinete

“Me siento honrado por la confianza del presidente electo y daré todo para liderar un equipo talentoso y diverso en la Casa Blanca de Biden-Harris”, tuiteó la noche del miércoles el asesor político estadounidense, Ronald Klain, luego de que se diera a conocer que sería el jefe de gabinete en el futuro gobierno del mandatario demócrata.

Con este nombramiento, la administración de Joe Biden busca imponer cierto nivel de mesura y veteranía en la Casa Blanca, en contraste con la caótica gestión de Donald Trump.

El abogado de 59 años, nacido en Indianápolis, será quien ocupe un cargo clave en el Ala Oeste de la Casa Blanca. Klain conoce en profundidad el funcionamiento de la política en Washington, ya que ha asesorado a varios presidentes demócratas, vicepresidentes y senadores a lo largo de su carrera, de más de 30 años.

Tras graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard, el joven abogado empezó a trabajar en 1989 en la oficina de Biden en el Congreso, cuando era senador por Delaware. Klain estuvo junto a Biden a fines de la década de los 80, cuando el político demócrata presidía el Comité de Asuntos Judiciales del Senado. También fue su mano derecha cuando llegó a la Vicepresidencia junto a Barack Obama. Como jefe de personal de Biden durante la crisis financiera de 2008 y 2009, Klain ayudó a supervisar la implementación de la Ley de Recuperación de US$ 787 mil millones, que impulsó la economía estadounidense.

El asesor demócrata fue jefe de gabinete de Biden en sus primeros dos años como vicepresidente en el gobierno de Obama (2009-2017) y coordinó la respuesta al ébola por parte de la Casa Blanca en 2014, con la que ganó elogios de los expertos.

El entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden (derecha), está acompañado por el coordinador de respuesta al ébola, Ron Klain (izquierda), en el edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower en el complejo de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2014. REUTERS / Larry Downing /

El hecho de que Biden haya apostado por un perfil como el de Klain para liderar su gabinete podría ser indicio, según algunos medios estadounidenses, de que la prioridad de su agenda será la lucha contra el coronavirus. Klain ha sido muy crítico con la gestión de la pandemia por parte de la administración Trump.

El Mandatario republicano minimizó los primeros meses la amenaza que representaba el virus y ahora, mientras Estados Unidos es el país más afectado del mundo con más de 10 millones de casos y cerca de 248 mil muertes, apuesta por una futura vacuna para solucionar la crisis sanitaria en su país.

Klain también fue jefe de gabinete del vicepresidente Al Gore (1995-1999) durante la administración de Bill Clinton, y fue uno de los que lideró la pelea judicial de parte del candidato demócrata en el recuento de votos en Florida frente a George W. Bush en las disputadas elecciones de 2000. “Con frecuencia la gente me dice que debo sobreponerme a los comicios de 2000 y a aquel recuento. No lo he hecho y no creo que lo haga nunca”, tuiteó Klain en 2019.

El experimentado abogado también fue asesor de Obama, además de formar parte de consejos de administración de empresas.

Aunque se había distanciado de Biden cuando decidió trabajar con Hillary Clinton en 2016, Klain se sumó a su campaña como asesor especial a principios de 2020.

“Ron ha sido invaluable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos, incluyendo cuando rescatamos la economía de uno de sus peores momentos en su historia en 2009 y cuando más tarde se produjo una emergencia de salud pública (en referencia a la crisis del ébola en 2014)”, dijo Biden el miércoles a través de un comunicado. “Su profunda, amplia experiencia y capacidad de trabajar con gente dentro de todo el espectro político es precisamente lo que necesito en un jefe de personal en la Casa Blanca en este momento de crisis y de unificar al país”, agregó el presidente electo.

De acuerdo al equipo de campaña de Biden, la confirmación oficial de Klain en el cargo se hará pública en los próximos días, mientras que el resto de los nombres de su gabinete no se daría a conocer hasta después de la fiesta de Acción de Gracias, el 26 de noviembre, o incluso los primeros días de diciembre. Lo más probable es que los primeros nombramientos tengan que ver con salud, economía y defensa.

Según The New York Times, el ala más liberal del Partido Demócrata estaría presionando a Biden para que incluya figuras del espectro más progresista.