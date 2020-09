Campaña de Biden registra fuerte alza de donaciones y gana respaldo de empresas

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales en EE.UU., el candidato demócrata, Joe Biden, saca cuentas alegres. Además de marchar a la cabeza en las encuestas -con una ventaja promedio de 6,1 puntos porcentuales sobre Donald Trump, según RealClear Politics- también ha tenido un gran repunte en la recaudación de donaciones para su campaña, eclipsando así uno de los puntos fuertes de su contendor republicano, que busca la reelección en la Casa Blanca.

La campaña de Joe Biden y sus aliados demócratas recaudó el monto récord de US$ 364,5 millones en agosto, cuando el candidato presidencial aceptó la nominación del Partido Demócrata y anunció a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula. El récord anterior de recaudación presidencial era de US$ 202,5 millones, establecido en septiembre de 2008 por la campaña del entonces candidato demócrata Barack Obama y sus aliados, según el Instituto de Finanzas de Campañas.

El monto recaudado por Biden y sus aliados en agosto fue más del doble de los US$ 140 millones que consiguieron en julio. A principios de ese mes, Biden y el Comité Nacional Demócrata reportaron que tenían US$ 294 millones en el banco, en comparación a los US$ 300 millones que registraba Trump. La recaudación promedio de US$ 11,7 millones por día en agosto pone fin a cualquier posible especulación de que Biden, quien hasta hace unos meses no tenía muchos fondos, no iba a poder recaudar lo suficiente, destacó Politico.

Asimismo, la campaña de Biden atrajo a más 1,5 millones de donantes nuevos en agosto para sumar más de cuatro millones de aportantes individuales. Del total recaudado por la campaña, el Comité Nacional Demócrata y otros comités, más de US$ 205 millones (o 57%) fueron donaciones en línea. Según su comando, Biden recaudó US$ 70 millones solo durante los cuatro días de la Convención Nacional Demócrata. Por su parte, el equipo de Trump dijo que reunió US$ 76 millones durante la Convención Nacional Republicana.

Biden arriba a Cleveland para participar en el debate presidencial de la noche de este martes. Foto: Reuters

El número fue tan potente, asegura Univision, que el equipo de Trump “no pudo ignorar” la gran recaudación lograda por Biden. Y por ello, la campaña para la reelección del Presidente ahora está instando a sus seguidores a donar con mensajes del estilo “Te necesito ahora mismo... Joe y Kamala recaudaron 350 millones... En un mes”.

Así, Biden entró a septiembre con la “asombrosa cantidad” de US$ 466 millones en comparación con los US$ 325 millones de Trump, destacó The Washington Post, citando las cifras de las campañas. Y la muerte de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, ícono progresista de EE.UU., catapultó aún más las donaciones para el Partido Demócrata. La plataforma de recaudación más importante de la colectividad, ActBlue, informó que tras la muerte de la magistrada el 18 de septiembre se había recaudado la cifra récord de US$ 300 millones. La plataforma procesó alrededor de US$ 20 millones en donaciones en el período de cuatro horas que siguió a la muerte de Ginsburg, estableciendo un récord para ActBlue, señaló el grupo.

Wall Street con Biden

A la par del aumento de las contribuciones de los donantes individuales, Biden también ha visto crecer las donaciones de las empresas que cotizan en bolsa y bancos. La Asociación de Procuradores Generales Demócratas y otros grupos demócratas han recaudado US$ 5 millones, o 13%, más en 2020 que en el ciclo electoral de 2016, revela un análisis del Center for Political Accountability. Mientras tanto, sus contrapartes republicanas han visto caer las contribuciones corporativas en US$ 10 millones, o el 15%.

La industria de valores e inversiones donó solo US$ 10,5 millones a la campaña de Trump y grupos externos alineados con ella, según un nuevo recuento de OpenSecrets. Así, Wall Street ha enviado casi cinco veces más efectivo, US$ 51,1 millones, a Biden, reporta CNN.

Y es que las empresas, destaca el Financial Times, esperan cada vez más que Biden gane la Casa Blanca. Tres cuartas partes de los líderes empresariales encuestados por la Escuela de Administración de Yale el 23 de septiembre dijeron que votarían por el demócrata y el 62% creía que derrotaría a Trump. Biden tiene entre un 75% y un 85% de posibilidades de ganar las elecciones, según algunos mercados de predicción, dijo Goldman Sachs en un informe del 24 de septiembre.

Las empresas a menudo cambian sus contribuciones a las personas que están por delante en las encuestas, comentó al Times Brendan Quinn, gerente del Center for Responsive Politics, que rastrea el dinero en la política estadounidense. “Si los vientos están cambiando a favor de una de las partes, ese es a quién van a apoyar”, aseguró.