Cómo Trump puede convertir el indulto de Hunter Biden en un arma política

El perdón de Joe Biden a Hunter Biden pasado domingo es el 26.º indulto que otorga el presidente estadounidense, continuando una tradición de mandatarios de ambos lados de la división política de conceder clemencia a personas cercanas a ellos. Sin embargo, la absolución total e incondicional del mandatario es diferente en un sentido sin precedentes: según los expertos, ningún Ejecutivo había concedido jamás el indulto a su hijo.

En junio, el abogado de 54 años fue declarado culpable por un jurado de Delaware de tres cargos de armas de fuego, por hacer declaraciones falsas en un formulario cuando compró una pistola en 2018 y dijo que no estaba consumiendo drogas en ese momento, mientras enfrentaba una adicción. En septiembre, inició un segundo juicio federal por evasión fiscal en California, del que se declaró culpable de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2020.

Estaba previsto que Hunter fuera sentenciado este 12 de diciembre en el caso federal de armas en Delaware y el 16 de diciembre en el caso de evasión fiscal en California. Biden estaba preocupado de que las dos fechas de juicio causaran demasiado estrés y dolor a su hijo y a su familia, según informó The Wall Street Journal. Con los indultos, se espera que ambas condenas sean anuladas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a su hijo Hunter Biden, quien más temprano ese día fue declarado culpable de los tres cargos en su juicio por cargos penales de armas, luego de que el presidente Biden llegara a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Delaware en New Castle, Delaware, EE. UU., el 11 de junio de 2024. Foto: Reuters

Lo que más le molesta a los críticos, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, no es a quién dio el indulto, sino el hecho de que Biden había prometido anteriormente, antes y después de que Hunter fuera declarado culpable, que no le otorgaría aquel perdón ni interferiría en el proceso judicial.

La reacción de Trump

El presidente electo también condenó la decisión de Biden, afirmando en su plataforma Truth Social que era “un abuso y un error judicial”. En la misma declaración, preguntó si se les otorgaría también un indulto a los asaltantes del Capitolio el 6 de enero de 2021, a quienes Trump ha dicho que perdonará legalmente. “Cuando dice esas cosas, para bien o para mal, las cumple. Así que sí, creo que es probable que suceda”, prevé Christopher Cooper, académico y director del Instituto Haire para la Política Pública en la Universidad de Carolina del Oeste. ”Usó el poder del indulto agresivamente hace cuatro años y lo hará ahora. Y las acciones de Joe Biden no tienen nada que ver con esto”, dice a La Tercera John Shaw, director del Instituto de Políticas Públicas Paul Simon de la Universidad del Sur de Illinois.

Consultado por cómo Trump podría usar el indulto de Biden para cuestionar al sistema judicial estadounidense, Mark Osler, académico de derecho en la Universidad St. Thomas, en Minnesota, aclara a La Tercera que “Trump seguirá confiando en sus propias experiencias para criticar al Departamento de Justicia y a los jueces. Lo que hace el indulto a Hunter Biden es socavar la capacidad de los demócratas de criticar el uso de la clemencia por parte de Trump para favorecer a los demás sin parecer hipócritas”.

“Trump va a hacer lo que Trump quiera hacer. Tuvo toneladas de indultos durante su primer mandato. Ya sabes, el sheriff caído en desgracia Joe Arpaio es un ejemplo de eso. Charles Kushner, el suegro de Ivanka Trump. Así que no creo que vaya a cambiar lo que hará tanto como la forma en que lo justificará. Pero estoy seguro de que, por ejemplo, cuando haya indultos durante la segunda administración, se referirá a esto”, anticipa Jacob Smith, académico en Ciencia Política en la Universidad Fordham de Nueva York.

Desde el indulto el pasado domingo, legisladores de ambos partidos han criticado la decisión, diciendo que Biden politizó el Departamento de Justicia y creó un sistema de justicia desigual. Tan decepcionados están algunos demócratas de alto rango, que amenazaron con retener la financiación para la biblioteca presidencial de Biden, una tradición histórica para los presidentes una vez que dejan el cargo. No obstante, “el Departamento de Justicia siempre ha estado politizado, desde los días en que se perseguía a presuntos comunistas hasta el asesinato de Fred Hampton por parte del FBI y hoy. Sin embargo, existe con cierta independencia del presidente tradicionalmente, y eso puede estar erosionándose”, aclara Osler. “Siempre ha sido un organismo político. Si la política es en última instancia sobre quién obtiene qué, cuándo, dónde y cómo, entonces el Departamento de Justicia definitivamente juega mucho a la política”, afirma Cooper. “Siempre ha habido un elemento político que no se puede quitar a la administración pública”, coincide Smith.

Con todo, los demócratas tienen reacciones mixtas sobre la decisión de Biden padre. Ellos “creen dos cosas: una, que se verán afectados por la decisión de Biden. Y la otra es que creen que el procesamiento de Hunter Biden no habría ocurrido si Joe Biden no hubiera sido presidente. El tipo de cosas que hizo estaban mal, pero probablemente no se habrían perseguido agresivamente si Biden no hubiera sido presidente. Entonces, a nivel humano, creo que entienden lo que hizo el presidente”, explica Shaw.