Cuál es la situación actual en Soledar, la ciudad que se disputan Rusia y Ucrania

Tras meses de conflictos bélicos en la ciudad de Soledar, ubicada en la provincia ucraniana de Donetsk, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció formalmente este viernes que sus fuerzas militares lograron obtener el control total de la urbe, que forma parte fundamental de la estrategia bélica del Kremlin. Este hecho fue dado a conocer hace un par de días de forma extraoficial, dentro de un comunicado emitido por el grupo de mercenarios Wagner, afines a Moscú: “Toda la ciudad está sembrada de cadáveres de soldados ucranianos”, expresó el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin.

A pesar de que Rusia haya declarado la victoria y su control sobre la ciudad, distintas autoridades han refutado este hecho. El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky negó los dichos del Ministerio de Defensa ruso, aclarando que aún se sigue en guerra por el territorio, junto con acusar a Moscú de generar una “operación informática” distorsionando los hechos. Serhiy Cherevaty, portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, declaró en una llamada con CNN que “los combates continúan allí. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras fuerzas de defensa se están reagrupando”.

Por otro lado, Igor Girkin, exministro de Defensa de la autoproclamada República de Donetsk, declaró que “el frente enemigo NO estaba roto, y no fue posible rodear a las unidades que defendían la ciudad... Los combates por la ciudad aún no han terminado, habrá que asaltar la periferia occidental y los suburbios”.

Todas estas declaraciones contrastan con las declaraciones del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), quienes realizaron un análisis con las imágenes de Soledar capturadas entre el 11 y 12 de enero, manifestando la posible victoria rusa sobre la ciudad minera: “Las fuerzas rusas probablemente controlan la mayor parte de Soledar, si no toda, y probablemente han expulsado a las fuerzas ucranianas afuera de la periferia occidental de la ciudad”, indicó la institución en su página.

Foto satelital de Soledar capturada el 10 de enero, tras enfrentamientos ocurridos en los últimos días. Foto: AP

La importancia que le ha dado Rusia a Soledar en cuanto a su plan militar se debe, por una parte, a su cercanía con la ciudad más grande de Bakhmut, que ha sido la zona más disputada durante el conflicto. Por otro lado, aunque la locación no tenga mayor valor estratégico, se usará como forma de desgaste hacia la zona oeste.

Sin embargo, distintos especialistas han analizado la situación de Soledar y expresaron que la ciudad apenas tiene valor dentro de la estrategia de invasión, entre ellos, el propio ISW, que expresó la improbabilidad de que las estrategias para cortar las comunicaciones hacia Bakhmut sean exitosas: “Incluso tomando al pie de la letra las afirmaciones rusas más generosas, la captura de Soledar no presagiaría un cerco inmediato de Bakhmut”, señaló la entidad a través de su sitio web.

Considerando el nulo valor militar de la ciudad, los analistas han apuntado a que el verdadero objetivo detrás de la captura del territorio es un tema meramente simbólico. Después de meses de derrotas para el Ejército ruso y la compañía Wagner, tomar el control de Soledar significaría una victoria para Rusia, que en términos militares lleva en declive desde mayo del año pasado. Por otro lado, se habla sobre la necesidad del fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, de ganar la batalla por Soledar, con el fin de demostrar el potencial de su agrupación, esto después de múltiples roces con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu.

Actualmente, se desconoce cuál es la situación real de Soledar, más allá de las declaraciones de ambos gobiernos y el material audiovisual que se ha filtrado. Por su parte, Zelensky ordenó enviar refuerzos militares, tanto a la ciudad minera como a Bakhmut, mientras que Rusia busca desgastar el oeste del territorio.