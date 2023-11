Denuncian que mortalidad de civiles en ataques aéreos israelíes a Gaza es al menos cuatro veces mayor que en operaciones anteriores

Cada ataque aéreo israelí mortal registrado en Gaza desde el 7 de octubre ha causado un promedio de 10,1 muertes de civiles, según denuncia un grupo de monitoreo, en medio de advertencias de que las cifras de víctimas civiles reportadas probablemente hayan sido subestimadas.

Según Action on Armed Violence, el promedio de víctimas mortales registrado en la actual “Operación Espadas de Hierro” es mucho más alto que el registrado en las tres campañas aéreas israelíes anteriores en Gaza, de las cuales la más mortífera fue la Operación Margen Protector en el verano de 2014, donde la cifra equivalente fue de 2,5 muertes de civiles por cada ataque. “También supera el promedio global de 7,4″, apunta el grupo de monitoreo.

Comparativamente, en zonas de conflicto como Mosul (Irak) y Alepo (Siria), los ataques aéreos individuales en los meses más dañinos se registraron como aún más letales, lo que sugiere un recuento insuficiente de muertes en Gaza o posibles diferencias en las tácticas operativas o la precisión entre las regiones, apunta Action on Armed Violence.

Explosión en medio de la operación terrestre en curso del Ejército israelí contra el grupo islamista palestino Hamas, en la Franja de Gaza, el 8 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

El aumento del número de muertos por ataques aéreos sobre diferentes operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza apunta a una “intensificación de las tácticas militares israelíes o de las políticas de selección de objetivos en 2023, lo que conducirá a tasas de mortalidad de civiles mucho más altas”, añade.

El grupo de monitoreo dice que esto plantea serias preocupaciones sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario y la urgente necesidad de una intervención internacional para salvaguardar las vidas de los civiles en medio del conflicto en curso.

Vista de una explosión causada por un ataque aéreo israelí contra un edificio en Gaza, el 13 de mayo de 2023. Foto: AP

En respuesta a este informe, el Dr. Iain Overton, Director Ejecutivo de Action on Armed Violence, dijo: “Los datos de la ‘Operación Espadas de Hierro’ en Gaza muestran un aumento preocupante de las muertes de civiles por ataque aéreo. Esto no es sólo una preocupación estadística; es humana. Las cifras sugieren un posible cambio en la estrategia militar que ha tenido consecuencias devastadoras para los no combatientes. También plantean la preocupación de que el número total de muertos en Gaza aún no se haya revelado, a menos que se demuestre que los israelíes son superiores a los rusos y sirios”.

“En cualquier caso, parece cada vez más claro que, al igual que en Siria, se ha violado el derecho internacional humanitario. Debemos tomar medidas inmediatas para abordar estas violaciones y evitar más pérdidas innecesarias de vidas civiles”, enfatizó.