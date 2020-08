Desde Antonio Banderas hasta Samuel Umtiti: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (XIV)

Poco más de tres meses quedan para que se cumpla un año desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en el mundo. En todos los meses que han habido de pandemia, los países han tenido que enfrentar diversos desafíos para combatir la enfermedad que ha cobrado la vida de casi 800 mil personas en todo el planeta, y con esto intentar frenar los contagios.

Uno de los desafíos, y que ha tomado fuerza en las últimas semanas, es poder conseguir una vacuna contra el virus. Esto ha desatado, de forma paralela, una fuerte competencia entre Estados Unidos y Rusia, lo que ha hecho revivir la otrora carrera espacial. Y justamente este último anunció esta semana que había registrado la primera vacuna aunque la OMS reaccionó con prudencia.

Además, distintos rebrotes han surgido en países que ya habían bajado con fuerza el número de afectados. Uno de ellos es España donde las hospitalizaciones por pacientes de Covid-19 se han quintuplicado en el último tiempo. En ese país, precisamente, se encuentra el actor Antonio Banderas que pasó de festejar, en julio pasado, el cumpleaños de su novia con una fiesta en Málaga a pasar el suyo en cuarentena tras haber dado positivo en el virus. A través de sus redes sociales, el español dio a conocer la noticia y manifestó que “aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión”.

Ayer viernes, además, y de forma previa a su encuentro frente al Bayern Múnich, el Barcelona reveló que Samuel Umtiti es el jugador del equipo que se encuentra contagiado con el virus. Mediante un comunicado, el Barça señaló que “tras las pruebas PCR realizadas este jueves el jugador del primer equipo Samuel Umtiti ha dado positivo por Covid-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes. Además, se han rastreado todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacerles las pruebas PCR correspondientes”.

El jueves recién pasado, en tanto, en medio de la transmisión de los Premios Juventud, J Balvin contó que se contagió de Covid-19. A través de un video, el cantante colombiano señaló que ya se encuentra saliendo de la enfermedad, pero que “han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro”. Desde su casa en Medellín, el interprete de Agua hizo un llamado a los jóvenes a que se cuiden del coronavirus ya que “no es un chiste, ni cuentos mediáticos”.

Esta semana, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, informó que fue diagnosticado con Covid-19, sumándose a la lista de dirigentes chavistas contagiados. En su cuenta de Twitter escribió que “aun cuando me encuentro en buenas condiciones generales, debo cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios a fin de superar el cuadro viral. Un abrazo a todas y a todos”. El día anterior a confirmar la información, Rodríguez había dado a conocer el balance venezolano a través del teléfono.

El ministro de Comunicación e Informaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez. Foto: Reuters.

El jueves pasado distintos miembros de la administración de Nicolás Maduro dieron a conocer que a los 70 años falleció Darío Vivas, jefe del gobierno de Caracas, tras haber sido diagnosticado con coronavirus. El dirigente chavista confirmó que padecía la enfermedad el pasado 19 de junio y permaneció cerca de un mes internado por este motivo. El fiscal general, Tarek William Saab, sostuvo en su cuenta de Twitter que “con profundo pesar recibimos la lamentable noticia del fallecimiento del buen amigo Darío Vivas: revolucionario a carta cabal con quien compartimos, desde los años 80′ en las calles de Caracas, valientes luchas en defensa del pueblo y de la patria”.

Del espectro político sudamericano otra figura pública confirmó su diagnóstico. El 5 de agosto pasado, se conoció que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también está contagiado, aunque se encuentra asintomático. Así lo informó el diario colombiano El Tiempo que indicó que sus hijos, Tomás (39) y Jerónimo (37), también contrajeron la enfermedad. El líder del Centro Democrático se encuentra en su residencia en Bogotá aislado de su esposa, Lina Moreno, de 64 años. El día anterior a confirmarse su diagnóstico la Corte Suprema de su país había tomado la inédita decisión de ordenar arresto domiciliario para el expresidente mientras dura la investigación en su contra por presunto fraude y soborno de testigos.