El FMI da su “beneplácito” a las nuevas reformas del Gobierno argentino

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido un comunicado en el que da su “beneplácito” al nuevo paquete de reformas económicas anunciado por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

“Le damos el beneplácito a las medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para reforzar el marco de política monetaria”, ha apuntado un portavoz del organismo multilateral citado por la prensa argentina.

El ministro de Economía de Milei, Javier Caputo, anunció el viernes el inicio de una nueva negociación con el FMI para un nuevo préstamo, aunque por el momento no está definido el monto de apoyo adicional que se le pedirá al organismo.

Caputo también anunció el lanzamiento de una “segunda etapa” del programa económico basada en reducir a cero la emisión monetaria. “Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero. Ahora vamos a la etapa de emisión cero. Ahora se viene el cambio de régimen monetario”, ha indicado Bausili en su comparecencia conjunta con Caputo.

La nueva etapa incluye un plan de transferir los pases pasivos de la autoridad monetaria a unas Letras del Tesoro, una modificación nominal porque si el superávit fiscal no es suficiente, la única forma de cubrir el pago de los intereses de esas Letras será la emisión monetaria.

Por otra parte, Caputo no ha especificado fechas para el levantamiento del “cepo” cambiario, las restricciones a la compra de moneda extranjera, principalmente dólares, prometido para mediados del presente año. “Para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa que va a ser una etapa de crecimiento y para concretar eso no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros para no generar sobresaltos en la gente”, ha argumentado Caputo.