Evo Morales se defiende de acusación de violación y dice que es “víctima de persecución judicial” del gobierno de Arce

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de “mentira” la denuncia de estupro por la que es investigado penalmente en su país y culpó al actual mandatario Luis Arce de ejercer una persecución judicial y política en su contra, tras las profundas diferencias que los han enfrentado en los últimos meses.

Morales rechazó las declaraciones del ministro de Justicia, César Siles, quien afirmó que el exmandatario enfrenta un proceso por la violación de una menor, con quien habría tenido una hija en 2015, durante su mandato.

“No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira”, dijo el líder indígena en conferencia de prensa en Cochabamba, luego de que la víspera se informase de que siendo investigado por el abuso sexual a una niña hace ocho años.

Morales aseguró que ya fue investigado por el mismo hecho en 2020 durante el gobierno de Jeanine Añez, y que el caso fue archivado por falta de pruebas.

“El Ministerio de Justicia bajo el gobierno de Añez me procesó e investigó todo un año, demostrando que no hubo nada. Es solo otra mentira más”, reiteró.

El exmandatario y posible candidato a las próximas elecciones presidenciales, acusó al actual jefe de Estado, Luis Arce de renunciar a resolver sus diferencias de “forma democrática” y de empezar una “persecución judicial” en su contra, tras conocerse la nueva investigación.

Evo Morales tras terminar su conferencia de prensa en Cochabamba. Foto: Reuters

En su opinión, Arce llevó su pelea al terreno judicial para involucrarlo en un caso de “trata de personas”, en el que se le acusa de “violar a una menor de 15 años” y de crear una red de jóvenes para tener a su disposición durante su presidencia, a la cual habría llamado “Generación Evo”.

Morales insistió en que “el abuso judicial se convirtió en la única herramienta disponible para un gobierno vaciado de legitimidad”, negando tajantemente las acusaciones en su contra. “Han investigado todo el año, y no va a haber nada. Es otra mentira más”, reiteró.

Sin aludir al expediente del caso, Morales publicó en su cuenta en la red social X que “no me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.