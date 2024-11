Familiares de rehenes culpan a Netanyahu por filtración de documentos secretos sobre negociaciones para su liberación

El Foro de Familias de Rehenes en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) pidió una investigación sobre la filtración intencional de supuestos documentos confidenciales desde la Oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para perjudicar las opciones de un acuerdo para la liberación de los secuestrados en la Franja de Gaza.

La situación ocurre en medio de fuertes críticas de la oposición al gobierno de Netanyahu que dice que el premier israelí “es demasiado incompetente para liderar Israel en tiempos de guerra”.

Eli Feldstein, ex vocero de prensa de Netanyahu, está detenido por develar a medios de comunicación información reservada vinculada a negociaciones por los secuestrados y otros temas sensibles, lo que amenaza con volver a desatar feroces disputas entre oposición y gobierno.

En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes manifestó que “las familias exigen una investigación contra todos los que supuestamente sabotearon y socavaron la seguridad del Estado”.

“Estas acciones, especialmente en tiempo de guerra, ponen en peligro a los rehenes, amenazan sus opciones de regresar y les abandona al riesgo de ser asesinados por terroristas de Hamas”, añadieron desde el grupo, que representa a la mayoría de las familias de los 101 rehenes que el movimiento islámico todavía mantiene retenidos en el enclave palestino.

El grupo denuncia que “las sospechas apuntan a que individuos vinculados al primer ministro actuaron para perpetrar uno de los mayores fraudes de la historia del país”. “Es un nuevo mínimo moral sin parangón. Es un grave revés para la confianza que quedaba entre el Gobierno y sus ciudadanos”, subrayaron.

Hasta cinco personas, incluido Eli Feldstein, un estrecho asesor de Netanyahu, han sido detenidas por la filtración interesada de documentación secreta a periódicos como el ‘Bild’ alemán o el diario británico ‘Jewish Chronicle’.

Yair Lapid, el líder de la oposición israelí, calificó de "incompetente" al primer ministro Benjamín Netanyahu. Foto: Reuters/Debbie Hill

Oposición contra Netanyahu

En medio del escándalo de las filtraciones, el líder de la oposición, Yair Lapid dijo que lo ocurrido muestra que Netanyahu es “demasiado incompetente para liderar Israel en tiempos de guerra” o es “cómplice de uno de los delitos de seguridad más graves” que ha ocurrido el país, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Unidad Nacional, Benny Gantz, en Tel Aviv.

“La defensa de Netanyahu es que no tiene influencia ni control sobre el sistema que dirige. Si eso es cierto, no es elegible. No está calificado para liderar el Estado de Israel en la guerra más difícil de su historia”, agregó Lapid.

Añadió que “este caso salió de la Oficina del primer ministro, y la investigación debería verificar si no fue por órdenes del primer ministro. Si Netanyahu lo sabía, es cómplice de uno de los delitos de seguridad más graves del libro de leyes”.

Y “si no sabía que sus colaboradores cercanos estaban robando documentos, operando espías dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), falsificando documentos, exponiendo fuentes de inteligencia y pasando documentos secretos a periódicos extranjeros para detener el acuerdo de rehenes, ¿qué sabe?”.