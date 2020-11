Gabe Fleisher: “EE.UU. no había experimentado nunca el torbellino que ha sido esta campaña presidencial”

Con apenas 18 años, Gabe Fleisher es un agudo observador de la política de su país. Cuando tenía 14 años su resumen noticioso sobre los acontecimientos alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio acapararon la atención del país, al punto que incluso era referencia para periodistas de prestigiosas publicaciones. Así, cada mañana, lee todo lo que pasa por sus manos desde el diario The New York Times, hasta portales como Axios, la información de las cadenas para elaborar su newsletter Wake Up To Politics y luego irse a clases.

“Comencé el boletín en 2011 cuando estaba en tercer grado. Realmente me interesé por primera vez en la política unos años antes, justo en las elecciones de 2008. Hubo algo sobre todo el proceso electoral que me fascinó mucho, de verdad. Finalmente, una vez que leí un boletín comencé a escribir yo mismo, traté de cubrir las noticias. Mi primera suscriptora fue mi mamá y ahora que han pasado casi diez años y tengo 50.000 lectores”, cuenta a La Tercera desde su casa en Washington.

“Siempre estoy navegando por internet y tratando de encontrar las historias que creo que son más importantes para mis lectores. Y de alguna manera estoy haciendo todo el día. Luego me despierto por la mañana, investigo un rato y escribo las noticias cerca de las 8:00 de la mañana antes de mi primera clase, que ahora son remotas”, relata Fleisher que ahora estudia en la Universidad de Georgetown.

Considerando todo lo que ha ocurrido, ¿cree que esta campaña presidencial es diferente a otras?

Sí, es una buena pregunta. Quiero decir, supongo que lo primero que diría en términos de cobertura de esta campaña es que ciertamente no ha sido como ninguna otra y es la tercera que cubro. Comenzamos en enero con asambleas (caucus) que salieron mal. Tuvimos un juicio político, un impeachment que se realiza una vez en una generación. Obviamente, tuvimos la pandemia que hizo que las convenciones fueran virtuales. Y el mismo Presidente fue hospitalizado y murió la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. Entonces, ha sido un año en el que te pasas cubriendo de una historia a otra. Quiero decir, todas estas historias obviamente son parte de las elecciones, pero han acaparado todo y van desde lo legal hasta la salud pública. Y tienes una gran variedad de historias que ha sido fascinante de cubrir. Ciertamente, en la era moderna, Estados Unidos no ha experimentado nunca el torbellino que ha sido esta campaña.

¿Cómo evalúa en esta oportunidad el rol de las redes sociales?

En las últimas campañas las redes sociales han jugado un papel clave, pero creo que de alguna forma se ha magnificado en este ciclo electoral. En términos de desinformación hemos visto que las redes sociales tienen que luchar con la forma de vigilar sus plataformas, ya que vemos que es peligroso la divulgación de teorías de conspiración, información falsa que se difunde desenfrenadamente sobre la pandemia, sobre las elecciones en Twitter, Facebook y YouTube y otras plataformas. Y creo que la gente realmente está prestando atención a eso y hay presión sobre las plataformas para responder a eso, pero las cosas se escapan. He visto un cambio porque la campaña ahora se vive en las redes sociales y de alguna manera ha atraído a los jóvenes. Veo toneladas de jóvenes publicando sobre las elecciones en Snapchat, en Instagram, en Tik-Tok. Creo que Snapchat registró 1,2 millones de votantes en este ciclo. Ha sido una gran forma en la que muchas personas se han registrado para votar, se han enterado de las elecciones.

¿Crees que los jóvenes están interesados en estas elecciones?

En 2013, hubo un récord de participación electoral de los jóvenes. Y muchos expertos esperan que ese récord se rompa nuevamente ahora. Ya lo hemos visto en la votación anticipada, que hay números récord de jóvenes votando por correo o en persona. En diferentes partes del proceso ha sido divertido ver a la gente preguntando y realmente queriendo asegurarse de que sus votos sean contados. Hemos visto en los últimos años movimientos enteros, como el Black Lives Matter, que han sido inspirados y dirigidos por jóvenes. Se ve mucha actividad en las redes sociales en torno a las elecciones impulsada por los jóvenes. Así que creo absolutamente que esta generación prestando atención a la campaña, se preocupa mucho por cuál será el resultado. Se da cuenta del impacto que el resultado tendrá en nuestro futuro y en el país.b