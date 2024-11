Iván Duque, expresidente de Colombia: “El retorno de la democracia en Venezuela es una causa bipartidista y bicameral en EE.UU.”

“Esta es la tercera reunión del Grupo Libertad y Democracia, grupo que fundamos con nuestro gran amigo y siempre recordado Sebastián Piñera”, comenta a La Tercera el expresidente colombiano Iván Duque sobre la nueva cita de este foro político de líderes de derecha y centroderecha, fundado por mandatarios y exjefes de gobierno de Iberoamérica en 2023. Duque será el vocero de este evento que se celebrará este jueves en Santo Domingo, República Dominicana, organizado en colaboración con el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP).

El evento reunirá a expresidentes, líderes regionales y destacados empresarios para analizar los desafíos modernos que enfrenta América Latina en los ámbitos de la política, la economía y la sociedad. Entre los participantes confirmados se encuentran Mariano Rajoy, expresidente de España; Mauricio Macri, expresidente de Argentina; Mario Abdo Benítez, expresidente de Paraguay, y Felipe Calderón, expresidente de México, entre otros.

“Vamos a estar volcados a tres grandes debates. El primero de ellos el respaldo irrestricto al retorno de la democracia en Venezuela. En segundo lugar, también alertar sobre los riesgos que se están viendo en otras democracias en América Latina. Y el tercer objetivo que también tenemos es empezar a proyectar una agenda del Grupo Libertad y Democracia de cara a los procesos electorales que se vienen en los próximos años en América Latina”, comenta Duque.

En el caso de Venezuela, el candidato opositor Edmundo González está exiliado en España, si bien ha dicho que va a volver el 10 de enero para asumir como presidente. ¿Todavía hay posibilidades de que pueda tomar posesión del cargo?

Yo no lo llamo el candidato opositor, lo llamo el presidente electo, porque ellos derrotaron estruendosamente a Nicolás Maduro contra todas las adversidades. Entonces no hay duda alguna de que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Y lo otro es que también hay que reiterar que, a partir del mes de enero, si Maduro pretende quedarse en el poder, no puede ser reconocido por otros Estados y tiene que ser aislado de la comunidad internacional. Y al mismo tiempo, si él pretende quedarse, tienen que tomarse medidas por parte de la Corte Penal Internacional. Ojalá Estados Unidos también aumente la recompensa contra ese delincuente y, por supuesto, también que empiecen a aplicarse sanciones de visado, de tránsito y de congelamiento de bienes a todos aquellos que están relacionados como testaferros con el sistema conocido como el Cartel de los Soles. Pero aquí no podemos claudicar y esto no es un tema solamente el Grupo Libertad y Democracia, aquí tiene que haber una defensa irrestricta de la democracia y reconozco además que, a pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener, la postura que ha mantenido el gobierno chileno de condenar la dictadura de Maduro y llamarla como lo que es, una dictadura, me parece que también es un mensaje valeroso en este momento.

Edmundo González aparece en la Puerta del Sol para apoyar la protesta contra los resultados electorales en Venezuela. Madrid, España, el 28 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

Usted habló del rol de Estados Unidos. ¿Cuánto puede incidir el resultado de las elecciones presidenciales en las decisiones que tome Washington respecto a Maduro?

Yo creo que hay una ventaja hoy, y es que el retorno de la democracia en Venezuela es una causa bipartidista y bicameral en Estados Unidos. Entonces, independientemente de quién gane la presidencia, yo creo que lo que tiene que propiciarse ahora es que se arrecie todo el sistema de presión, el sistema de sanciones y que también haya un ultimátum de alguna manera a algunos de los cabecillas del Cartel de los Soles y un mensaje también a la acción por parte de las fuerzas militares y de policía en Venezuela de que se tienen que ubicar del lado correcto de la historia, porque de lo contrario también serán condenados, serán señalados y serán perseguidos como criminales internacionales que están encubriendo una estructura delincuencial de narcotráfico transnacional.

¿Cómo calificaría lo que ha sido la mediación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su par colombiano Gustavo Petro frente la crisis poselectoral en Venezuela?

A ver, partamos de una base. Yo no creo que haya mediación alguna. Eso es una ficción. Yo el 28 de julio, el día de las elecciones en Venezuela, antes de que se conocieran los resultados, anuncié públicamente lo que iba a suceder. Dije que el CNE iba a dar unos resultados leídos en una servilleta sin ningún sustento y van a tratar de darle la victoria a Nicolás Maduro y van a salir México, Colombia y Brasil a tratar de lavarle la cara. Obviamente se hicieron esas denuncias y era obvio que ya no podían llevar el plan como lo tenían, ya no iban a salir a reconocerlo. Y mucho más viendo cómo las actas recabadas valerosamente por miles de observadores de la resistencia democrática se estaban haciendo públicas. Entonces después empezaron a hablar de mediación, de que mostraran las actas, que dejaran pasar un tiempo, pero en realidad el propósito era tratar de enfriar el fervor popular en las calles de Venezuela. Y era la intención. Y después la intención fue ejercer presión psicológica y amenazas directas a Edmundo González para que tuviera que salir e irse para España. Entonces, aquí las cosas tenemos que llamarlas por su nombre. Aquí no hay para mediar nada. Es que aquí hay un triunfo diáfano, contundente, de la resistencia democrática. Entonces, ahí lo único que hay que organizar es los términos y condiciones de la salida de Maduro del poder. Pero esto no es una mediación para que la resistencia democrática se quede con dos o tres ministerios o dos o tres embajadas y hagan una firma, un documento de papel para salir muy bien retratados en una foto. No, señor. Aquí lo que los países tienen que garantizar es si son signatarios de la Carta Democrática Interamericana que la hagan cumplir. Punto. No hay nada más distinto a eso para ejecutar. Si Maduro se queda en el poder, las democracias de América Latina están amenazadas todas. Porque ahora los que se quieren quedar van a pensar que no importa si manipulas el sistema electoral, que no importa si enfrentas inclusive el desasosiego popular, si tienes el poder armado para quedarte, te puedes quedar. Y la comunidad internacional no va a hacer nada. Ese es el precedente grave que en este momento no podemos dejar pasar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asisten a la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, el 17 de abril de 2024. Foto: Reuters

Usted también se refirió a los procesos eleccionarios que vive la región. Al respecto, el Frente Amplio se impuso en la primera vuelta presidencial en Uruguay y se va a enfrentar con el candidato oficialista Álvaro Delgado en el balotaje de fin de mes. ¿Existe la posibilidad de que el delfín del presidente Luis Lacalle Pou pueda ganar esta segunda vuelta?

A mí no me gusta ver esto en términos de delfines. A mí lo que me gusta es ver la opción por los méritos democráticos. Álvaro Delgado nos ha acompañado en el pasado en algunas de las reuniones del Grupo Libertad y Democracia. El expresidente Lacalle padre también nos ha acompañado en múltiples reuniones y el presidente Lacalle Pou es uno de los presidentes que hoy encarna también muchos de los principios y valores que predicamos en el Grupo Libertad y Democracia y nos sentimos además profundamente honrados que nos hubiera acompañado en Santiago de Chile en el homenaje que le hicimos a nuestro gran amigo el expresidente Sebastián Piñera. Creo que Álvaro Delgado tiene que hacer un esfuerzo por convocar a muchos más sectores de la ciudadanía, pero desde el Grupo Libertad y Democracia por supuesto que lo vamos a apoyar a él y deseamos que él sea el próximo presidente de Uruguay, sin menoscabo de que es un país que tiene una gran estabilidad política y una gran madurez institucional. Creemos que Álvaro Delgado es la mejor opción para gobernar al Uruguay.

El candidato presidencial uruguayo Álvaro Delgado habla con los medios a su llegada a la sede del Partido Nacional durante las elecciones generales, en Montevideo, el 27 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Y respecto a las recientes elecciones municipales en Chile, ¿las ve cómo un indicador de las presidenciales del próximo año?

Yo creo, como decimos algunos en Colombia, que Evelyn Matthei sale picando en punta. Es decir, hizo una muy buena tarea. Yo creo que se transmite también la continuidad de su legado, se proyecta como una figura que de alguna manera está recogiendo las banderas de Sebastián Piñera en Chile, una persona que tiene experiencia, que tiene claridad y que encarna también a las mujeres de centro y centroderecha, una mujer que tiene una gran sensibilidad social, pero mucha firmeza en los temas de seguridad, en los temas de justicia, en los temas de orden público. Entonces yo veo con muy buenas opciones lo que hoy se proyecta a partir de este triunfo.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, observa durante una entrevista con Reuters, en Lauca N, Bolivia, el 3 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Por último, le quería preguntar por la situación en Bolivia. ¿Con cuánta preocupación se observa el enfrentamiento entre Evo Morales y el presidente Luis Arce?

Es que más que una crisis, aquí lo que estamos viendo es el desarrollo de una catástrofe anunciada. Primero porque todo lo que hoy se vive son las consecuencias de lo que fue el régimen de Evo Morales. El MAS intentó perpetuarse en el poder con la idea de convertir la reelección en un derecho fundamental. Capturaron muchísimas instituciones y tuvieron, por una buena parte de sus gobiernos, el gas, donde abrían la válvula y les entraban los dólares. Pero lo cierto es que ya el país se debilitó también en su producción gasífera, ya los recursos no están ahí y eso ha llevado también al debilitamiento de las finanzas públicas, eso ha llevado también a una presión de altísimo endeudamiento, y Bolivia ha estado a puertas de un default. Entonces cuando eso ocurre, Luis Arce, que fue el ministro de Hacienda de Evo Morales, corresponsable de la debacle, sale a echarle las culpas a Evo, y Evo sale a echarle las culpas a él. Entonces se genera un debate y una fractura dentro del MAS. Entonces yo creo que lo que se abre ahora es la oportunidad de que Bolivia se sacuda del régimen populista del MAS y retome la senda de un país que tiene hoy en día más del 25% de las reservas de litio en el mundo, que tiene una importancia estratégica en minerales y que tiene también la posibilidad de ser uno de los grandes jugadores para la transición energética a nivel mundial, pero eso requiere gerencia y además una muy buena y clara visión del Estado y yo creo que eso es lo que se tiene que presentar para el 2025.