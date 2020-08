J. A. Kast contacta a dirigentes de Chile Vamos y propone trabajo conjunto por el “rechazo”

Varios llamados telefónicos hizo ayer el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, a dirigentes de la UDI y RN, con varios de los cuales no conversaba hace años.

En esos diálogos, el exdiputado lanzó una propuesta que definió antes con su equipo: sumar fuerzas y generar una coordinación para el plebiscito.

Hasta ahora, Kast había lanzado una ofensiva en solitario, apuntando a lo que califica como un “plebiscito ilegítimo”. Así, la idea ahora es concentrarse, más bien, en defender el “rechazo”, sin apuntar tanto a la validez de la consulta nacional.

Este nuevo énfasis y estrategia tiene, además, otro elemento: la apuesta es tener despliegues en terreno con dirigentes de Chile Vamos que defienden el “rechazo”, realizar una campaña coordinada y, asimismo, participar en conjunto en la franja. “Agenda abierta”, dicen en el Partido Republicano.

La postura marca un contraste con lo que ocurrió en febrero, cuando fue el Partido Republicano el que se negó a participar en la franja con el oficialismo.

Aquella vez, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dejó, incluso, un formulario con su firma y la incorporación del Partido Republicano a la franja, en base a conversaciones previas que hubo con el secretario general de esa colectividad, Antonio Barchiesi. Sin embargo, sólo minutos antes de que venciera el plazo para inscribirse en el CNTV, Barchiesi le comunicó esa vez al secretario ejecutivo de la UDI, Jorge Manzano, que el Partido Republicano finalmente se restaría. Esto, ya que la idea era aparecer en la franja no sólo con la UDI, sino que también con RN, y este último partido se había negado.

Ahora, la propuesta de Kast se da en medio de un nuevo escenario que enfrenta el oficialismo, propiciado por las últimas definiciones de Joaquín Lavín, quien no sólo reafirmó que defiende el “apruebo”, sino que también se autodefinió como “socialdemócrata”, algo que molestó a sectores de la UDI y a Evelyn Matthei, quien irrumpió abriéndose a una candidatura y lanzando duras críticas contra Lavín.

De hecho, uno de los factores detrás de este nuevo escenario y de la propuesta del Partido Republicano es la posibilidad de que Kast gane espacio y adeptos en la derecha más tradicional, justamente por el “espacio” abierto que deja Lavín, principal carta presidencial del sector. Esto, además, en paralelo a la propuesta UDI para pactar con el Partido Republicano en las elecciones municipales, un tema que será visto hoy en una reunión de los secretarios generales de Chile Vamos.

Es en ese contexto en el que se produce la propuesta de Kast. La idea, además, está sintetizada en una carta que el exdiputado envió ayer en la noche a Van Rysselberghe y al presidente de RN, Rafael Prohens.

“Nuestro partido no forma parte de Chile Vamos”, dice la misiva, junto con señalar que “si bien muchos trabajamos para que Sebastián Piñera fuera elegido Presidente, no compartimos muchas de las acciones y políticas implementadas”. Y agrega: “Independiente de esto, la reflexión política (...) nos obliga a ponernos a disposición de una causa mayor”.

En ese sentido, en el escrito recalca que “hacemos un llamado” a Chile Vamos “a que nos unamos en la misma causa, sin condicionamientos ni peticiones especiales, sin el afán de ocupar ningún espacio de liderazgo”. Finalmente, dice que “queremos pedirles que se abra un espacio de conversación, donde podamos juntos determinar las acciones”.

La propuesta, en todo caso, dependerá de la respuesta que entreguen la UDI y RN, pero también los dirigentes de Evópoli que están por el “rechazo”. Ese partido ha señalado en varias oportunidades que cualquier acercamiento con el Partido Republicano implica que esa colectividad asuma los principios de la coalición.

Consciente de eso, Kast agrega en la carta: “Algunos, legítimamente, resienten algunas de nuestras posiciones o consideran que no comulgamos con los principios de ellos. De la misma forma, muchos en el Partido Republicano no están de acuerdo con algunas posturas de Chile Vamos (...). Sin embargo (...), debemos dejar las diferencias en pausa”.

El propio Kast, además, dice a La Tercera que “si queremos que el ‘rechazo’ gane el plebiscito, todos tenemos que dejar nuestras diferencias de lado y, con humildad, unirnos por la causa común”. Así, explica que “me he comunicado con los dirigentes de Chile Vamos que están por el ‘rechazo’ y me he puesto a disposición de ellos”.

En la carta enviada a noche, además, el exdiputado plantea que “tampoco queremos que esto se confunda con la conversación electoral ni menos con las legítimas aspiraciones presidenciales de los candidatos de cada sector”.