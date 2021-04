Keiko Fujimori pide a Evo que “no se meta” en las elecciones de Perú

Hace 12 horas

Foto: Reuters

“Quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: usted no se meta en mí país, no se meta en el Perú, fuera de Perú Evo Morales, nosotros no vamos aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI”, afirmó en tono enérgico la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori a periodistas luego de una reunión con sus simpatizantes en Lima y que se enfrentará en el balotaje al izquierdista Pedro Castillo.